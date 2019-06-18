Внешнеторговый оборот республики за первые пять месяцев этого года составил более $1,7 млрд, что на 1,7% больше, чем в январе-мае 2018 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Экспорт продукции за пять месяцев этого года произведен на сумму $410 млн, что на $18,2 млн меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Импорт товаров составил более $1,3 млрд, что на $47,4 млн больше января-мая прошлого года.

Почти 44% в структуре экспорта приходится на минеральные продукты (сырьевые товары), более 20,6% - на недрагоценные металы и изделия из них (в основном алюминий), 19,2% - на текстильные материалы.

Около четверти в общем объеме импорта составили транспортные средства, машины и оборудования, 19% - минеральные продукты, 10,4% - продукты химической промышленности.

Таджикистан за пять месяцев этого года имел торговые отношения со 100 странами мира.

Главными торговыми партнерами республики за этот период являлись Россия ($415 млн), Казахстан ($348 млн), Китай ($244 млн), Узбекистан ($133 млн).

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