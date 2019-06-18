Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, описывающего правила изоляции российского сегмента интернета при возникновении угроз — в этом случае действует режим централизованного управления, пишет Медуза.
В проекте ведомственного приказа, который описывает правила изоляции Рунета, указано, что в случае возникновения угроз включается режим централизованного управления. Трафик за пределы Российской Федерации будет запрещено направлять, за несколькими исключениями: не будут поддаваться запрету пользователи Интернета из Калининградской области, а также посольства, консульства и представительства России за рубежом.
1 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон об изоляциироссийского сегмента интернета в случае появления угроз.
Документ вступит в силу 1 ноября 2019 года. К 2021 году должна заработать национальная система доменных имен, необходимая для выполнения закона.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тасдиқи нақшаи сесолаи чорабиниҳо оид ба Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон
Воридот ба Тоҷикистон нисбат ба содирот се баробар зиёд аст
Аз садама дар роҳи Душанбе-Хуҷанд модари ронанда ҷон бохт
Мулоқоти раиси Суди олии Тоҷикистон бо ҳамтоҳои худ аз СҲШ
Даргузашти собиқ президенти Миср дар толори додгоҳ
Эмомалӣ Раҳмон бо ноиби президенти БОР 16 лоиҳаи сармоягузориро баррасӣ карданд
Ҳамаи иштирокчиёни давраи 1/8 финалии Ҷоми футболи Тоҷикистон муайян шуданд
Омодагии Эрон ба рушди ҳамаҷонибаи муносибатҳо бо Тоҷикистон
Путин ба Раҳмон барои истиқболи самимӣ ва меҳмоннавозӣ миннатдорӣ изҳор намуд
Қабули стратегияи нави Шӯрои Аврупо оид ба ҳамкорӣ байни Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста