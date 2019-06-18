Председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён примет участие в совещании председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 18 июня в Сочи, сообщили «АП» в пресс-службе ВС республики.

На совещании планируется обсуждение вопросов о сокращении сроков и количества нерассмотренных дел на разных уровнях судебной системы, механизме досудебного урегулирования и применении примирительных процедур для разрешения споров.

Главы ВС стран участниц ШОС обсудят вопросы, касающиеся применения судами национальных и международных правовых актов по защите семейных прав ребенка, в том числе связанных с защитой имущественных прав детей.

Как ожидается, на совещании судьи обменяются опытом пересмотра судебных решений и приговоров по уголовным делам, вступившим в законную силу.

Кроме того, планируется обсуждение проблем и перспектив развития административного судопроизводства, а также мер по усилению судебной власти.

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