Завершились все матчи предварительного раунда розыгрыша Кубка Таджикистана по футболу и определились все участники 1/8 финала.

По итогам предварительных игр в следующую стадию Кубка Таджикистана вышли восемь команд первой лиги – «Баркчи», «Хулбук», «Душанбе-83», «Эсхата», «Дусти», «Саройкамар», «Исфара» и «Вахдат». К ним в 1/8 финала Кубка страны присоединятся восемь клубов высшей лиги – «Истиклол», «Худжанд», «Куктош», «Регар-ТадАЗ», «Хатлон», ЦСКА «Памир», «Панджшер» и «Истаравшан», сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Таджикистана по футболу состоится позже.

Действующим обладателем Национального Кубка является душанбинский «Истиклол», который в прошлом году в финале обыграл турсунзадевский «Регар-ТадАЗ» со счетом 1:0.

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