Азиатская футбольная Конфедерация обнародовала полные составы корзин при жеребьевке второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022. Жеребьевка турнира состоится 17 июля в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре.
Национальная сборная Таджикистана по футболу, которая в рейтинге ФИФА занимает 120-е место, оказалась в третьей корзине и точно не сыграет в отборочном турнире ЧМ-2022 в одной группе с Палестиной, Индией, Бахрейном, Таиландом, КНДР, Китайским Тайбэем и Филиппинами, сообщает официальный сайт ФФТ.
В первую корзину попали самые сильные сборные АФК. Это Иран, Южная Корея, Япония, Австралия, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Китай. Вторую по силе корзину составили национальные команды Ирака, Сирии, Узбекистана, Ливана, Омана, Кыргызстана, Вьетнама и Иордании. В четвертую корзину вошли сборные Туркменистана, Мьянмы, Гонконга, Йемена, Афганистана, Мальдив, Кувейта и Малайзии. И, наконец, пятую корзину образовали Индонезия, Сингапур, Непал, Камбоджа, Бангладеш, Монголия, Гуам. Еще одним участником пятой корзины станет Макао или Шри-Ланка. Решение об исходе ответного матча квалификационного раунда между этими командами еще не определено.
По итогам жеребьевки, которая пройдет 17 июля в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре, 40 команд будут разделены на 8 групп, в рамках которых будет проведен двухкруговой турнир. Отборочный раунд стартует 5 сентября 2019 года и завершится 9 июня 2020 года. 8 победителей групп и 4 лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд отборочного турнира ЧМ-2022 и автоматически получат путевки на Кубок Азии-2023. В третьем раунде ЧМ-2022 12 команд будут разделены на две группы. По его итогам по две лучшие команды из каждой группы попадут в финальную часть чемпионата мира-2022, которая пройдет в Катаре.
24 команды, которые не попадут в третий раунд отборочного турнира ЧМ-2022, затем разыграют еще 12 путевок на Кубок Азии-2023.
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