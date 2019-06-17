Если вы в детстве ходили в кукольный театр «Лухтак», то нашу очередную героиню, наверняка, сразу узнаете по голосу, ведь ни один театральный сезон здесь с 1985 года не прошел без участия Герань Одинаевой. Именно о ней рассказывает очередной сюжет проекта «Салом, соседи!».
Известный кукловод и ветеран театра отличается от многих тем, что умеет заглядывать в душу кукол и говорить с ним наравне – куклы могут на нее обижаться, злиться или ценить ее и дружить.
«Ну, вот такие куклы у нас капризные! Особенно прихотливыми они становятся, когда подолгу остаются в реквизиторской, откуда мы их не забираем, если в спектакле нет подходящей для них роли. Ну, не задействуем же мы одновременно более 300 кукол, которые у нас есть», - смеется актриса.
Как находит кукловод общий язык с ними, и чем живет единственный кукольный театр страны, узнайте в сюжете.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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