12 июня 2019 в «Asia-Plus» перепечатала статью государственного информагентства "Ховар", где Минобразования Таджикистана рассказало, почему дети должны учиться летом и что, удивительно, отметило, что «Звонок зрелости» - это «постыдное явление»…
Не вижу смысла дискутировать по поводу написанного, тем более, что изложенные факты действительно имели место в последние годы (лишние расходы, распитие алкоголя, участие в ДТП, - ред.).
Но хочу заметить, что за «Последний звонок» в советском Душанбе никогда и никому не было стыдно. Наоборот, мы - душанбинцы, всегда гордились этой традицией.
Праздник подчеркивал значимость десяти лет, проведенных в стенах школы, объединял нас, воспитывал гражданственность и патриотизм, чувство сопричастности к истории страны, школы и исторической памяти. Не было в советские годы, огромных трат и карикатурной роскоши на школьных мероприятиях, потому что не было разделения на бедных и богатых. Все были равны, страна была другая и другое воспитание подрастающего поколения.
Выпускные Вечера - первые в истории города Душанбе прошли в 1939 году. С началом Великой Отечественной войны празднование выпуска во взрослую жизнь школьников прекратилось. В 60-е годы эта традиция была возобновлена.
Традиция встречать рассветы появилась в Душанбе в июне 1941 года, тогда впервые выпускники душанбинских школ встречали рассвет на берегу Комсомольского озера.
В 50-80 годы выпускники обычно всем классом шли на площадь им. Ленина или 800-летия Москвы, где и встречали свой первый во взрослой жизни рассвет.
А еще все наши мамы и папы были вместе с нами на площади от заката до самого рассвета… Белые рубашки, школьные фартуки и красные ленты - расписанные самыми искренними пожеланиями от одноклассников и совсем незнакомых выпускников других школ. Песни под гитары и самые чистые слёзы…
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