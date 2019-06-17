Вот уже несколько дней, как Самарканд живет заботой – как сохранить одно из красивейших мест города, каким является Университетский бульвар. Власти решили опоясать бульвар велодорожками, установить на нем спортивные тренажеры и соорудить туалеты. С момента появления такой информации самаркандцы в социальных сетях начали высказывать свое мнение. Все посты и комментарии были против переустройства бульвара. Группа «Я — Самаркандец» в Facebook запустила хэштег #нашБульвар.

Такая социальная активность общественности, проявление неравнодушия к происходящему вокруг процессу, было неожиданным явлением для местных чиновников, которые привыкли воплощать в жизнь все, что им приходит в голову.

Вечером 16 июня заместитель хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительным работам Рустам Кобилов пригласил журналистов и блогеров на Университетский бульвар. Кроме приглашенных, на встречу с администрацией пришли порядка двадцати общественных активистов.

Все ждали, что Кобилов придет на встречу вместе с проектировщиками и представит утвержденный проект будущего бульвара. Однако работающие на бульваре строители продемонстрировали те макеты, которые уже были обнародованы в социальных сетях.

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Общественность и СМИ требовали, чтобы явился автор проекта. Ведь народ должен знать своих героев. Однако представители хокимията затруднялись даже назвать имя проектировщика. Далее выяснилось, что проект и вовсе никем не утвержден, нет и разрешения градостроительного совета, без которого никто не имеет права начинать строительные работы. А в данном случае еще требуется и заключение экспертного совета Министерства культуры, так как бульвар имеет историческую ценность и является памятником материальной культуры.

Из слов Рустама Кобилова стало ясно, что преобразования бульвара было предложено руководством туристской отрасли областного хокимията. Да, об этом ходили слухи. Говорили, что преобразование бульвара – идея бывшего банкира, ныне замхокима области по вопросам развития туризма Батиржона Нуруллаева. По неподтвержденным данным, проект подготовлен турецкими специалистами.



Возможно, под стремлением преобразования полуторавекового бульвара кроются благие намерения. Но почему без обсуждения со специалистами, без утверждения со стороны соответствующих организаций, без учета общественного мнения принимается такое важное решение?

В таких ситуациях появляются самые разные слухи. Так, говорят, что какой-то предприимчивый бизнесмен предложил Б.Нуруллаеву под видом «содействия развитию туризма» осуществить свой проект. Областной хокимият поручил выполнить работу ООО «Agromir Buildings». Благодаря такому бизнес-проекту бульвар поменяет свою функцию. За пользованием велосипедов и туалетами будет взиматься плата и чуть позже возведут разные торговые павильоны. Надо же заботиться об отдыхающих: им нужны прохладительные напитки, мороженое. Тот, кто строит, зря деньги на ветер бросать не будет.

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Журналисты и горожане, которые пришли на встречу с представителем хокимията, требовали одно: остановить работы и не трогать бульвар. Дело не только в том, что будут уничтожаться деревья и строить непонятной формы фонтаны, главное – нет необходимости менять функциональное назначение бульвара. Он такой какой есть и горожане любят его за это.

«Как можно в таком неповторимом бульваре построить велодорожки и туалеты, похожие на бункеры? Это единственный в Центральной Азии подобный бульвар, единственное место в нашем городе, где так много разнообразных вековых деревьев. По проекту видно, сколько деревьев срубается при возведении велодорожек. Деревянные дугообразные мостики более приемлемы к прудам. Они сюда никак не вписываются. В целом изуродуют наш бульвар»,

Подобные ландшафтные решения могут быть применены на бульваре nuz.uz

Корреспонденту NUZ.UZ удалось поговорить со специалистами – опытными архитекторами и проектировщиками.

Они предпочли, чтобы их фамилии не озвучивали, но при этом дали несколько конкретных предложений: «Бульвару нужно возвращать первозданный архитектурно-ландшафтный вид; функционально-градостроительный образ; эстетическо-познавательный образ в виде историко-культурного назначения объекта и беречь в качестве памятника».

Специалисты уверены, что европейская часть города сохраняется по сей день, благодаря имеющемуся историческому дорожному каркасу. А бульвар – градостроительное ядро, его центр, по-другому – «сердце». Историей архитектуры доказано, что уничтожение исторических частей городов (в случае с Самаркандом – всей его европейской части) всегда начиналось с корректуры функционального назначения градостроительного ядра.

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