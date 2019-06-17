В школах Таджикистана закончился учебный год: дети счастливы, ведь теперь им даже близко не надо подходить к учебникам, но педагоги считают, что мозг, как и мышцы, нужно держать в тонусе постоянно.

Вместо того, чтобы дни напролет играть в компьютерные игры, бесцельно гулять во дворе и сидеть в соцсетях, предлагаем вам подборку полезных онлайн ресурсов, которые помогут вашим детям лучше подготовиться к учебному году. Все они на русском языке.

Образовательный ресурс InternetUrok.ru

Это коллекция уроков по основным предметам школьной программы, постоянно пополняемая и свободная от рекламы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и тренажёров. Сейчас на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла для 1–11 классов и приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам.

Образовательный портал «Открытый класс»

На этом образовательном ресурсе размещена информация по более тридцати предметным областям. Здесь же можно найти планы-конспекты к урокам, ссылки на другие образовательные ресурсы, которые также могут вам пригодиться и полезные мастер-классы для учителей, родителей учеников.

Математический сайт math.ru

Сайт будет интересен школьникам, студентам, учителям и всем, кто интересуется математикой. Здесь вы найдете хорошую библиотеку, видео лекции, занимательные математические факты, различные по уровню и тематике задачи, отдельные истории из жизни ученых - всё то, что поможет окунуться в удивительный и увлекательный мир математики.

источник: MyShared.ru

Онлайн-программа «Таблица умножения для детей»

Этот простой онлайн тренажер поможет легко и эффективно выучить таблицу умножения за счет плавного увеличения сложности и подсказок в трудных местах.

Образовательный портал Мат-Решка

Ресурс предлагает ученику индивидуальную траекторию занятий, которая учитывает интересы ребёнка, его сильные и слабые стороны. Математический онлайн тренажёр будет полезен как сильным учащимся, так и детям с особыми образовательными потребностями.

Презентации к урокам математики для начальной школы

На сайте представлен комплект образовательных ресурсов в виде презентаций к урокам математики в начальной школе Образовательной системы «Школа 2100» - первого в России и странах СНГ современного опыта создания целостной образовательной модели, последовательно предлагающей системное и непрерывное обучение детей от младшего дошкольного возраста до окончания старшей школы.

Разработанные материалы имеет несколько преимуществ:

1.Созданные ресурсы основаны на материалах учебника и методических рекомендаций. Они естественно вводятся в план урока.

2. Презентации представляют собой наглядный материал, позволяющий демонстрировать задания из учебника в динамике и осуществлять интерактивность.

3. Презентации предназначены для иллюстрации только необходимых учебных материалов. В ходе урока работа школьников с компьютером ограничена.

Презентации для 1-го класса могут быть скачаны на сайте бесплатно.

Образовательный ресурс Вики

Сайт поможет в легкой и доступной форме рассказать ребенку обо всем на свете. На сайте собрано более 4000 работ - клипы и презентации для детей, педагогов и родителей. Здесь же можно найти разнообразные детские электронные книги и презентации, а также найти адреса сайтов с презентациями к урокам.

источник: Book on the Move

Информсистема Единое окно доступа

Это информационная система доступа к разным образовательным ресурсам. Электронный каталог библиотеки учебной литературы онлайн поможет повысить свой уровень образования и получить неограниченный доступ к широкому спектру книг для школьников, студентов и преподавателей – особенно для тех, кто планирует поступать в российские вузы.

На портале размещены электронные версии учебных материалов из библиотек вузов различных регионов России, научная и методическая литература. Электронные книги доступны как для чтения онлайн, так и для скачивания. В электронной библиотеке скачать и читать бесплатно онлайн можно не только электронные книги, но и методические пособия, программные продукты, планы уроков, тесты ЕГЭ, контрольные работы, периодические издания, журналы.

Литературный сайт «Библиогид»

Сайт о детском чтении с тематическими списками лучших изданий для всех возрастов. Здесь можно найти книги разных жанров и разных лет издания: новые, старые, несправедливо забытые, книги, ставшие классикой, и только что задуманные молодыми авторами. Все материалы на сайте «Библиогид» уникальны и созданы специалистами Российской государственной детской библиотеке.

Литературный сайт Русская виртуальная библиотека

Это бесплатный научно-образовательный интернет-ресурс, рассчитанный на школьников, студентов, преподавателей и исследователей русской литературы. РВБ публикует произведения русской классики по авторитетным академическим изданиям с учетом школьной и вузовской программы.

Тексты тщательно выверены и снабжены комментариями, которые облегчают и расширяют понимание литературных произведений.

Программа публикаций РВБ предполагает максимально широкий охват художественных и литературно-критических произведений, созданных на русском языке с XVIII в. до наших дней.

Ресурс по основам программирования

На сайте очень много полезной информации на реальных примерах для тех, кто хочет научиться программировать. Здесь вы найдете электронные учебники по HTML, VBA, BIOS, Word, Excel и др.

источник: mnogovershinnyj.ru

Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой

Timus Online Judge - это крупнейший в России архив задач по программированию с автоматической проверяющей системой. Основной источник задач для архива - соревнования Уральского федерального университета, Чемпионаты Урала, Уральские четвертьфиналы ICPC, Петрозаводские сборы по программированию. Сайт позволяет принять участие в онлайн-версиях большинства соревнований, которые регулярно проходят в Уральском федеральном университете.

Методический центр NUMI.RU

Это сайт, где родители могут найти методические и дидактические материалы, презентации педагогов, тренажеры ко всем предметным областям начальной школы, чтобы подготовить своего ребенка.

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