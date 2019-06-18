АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА
- Важных мероприятий на этот день не запланировано.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ИЮНЯ
2005 – Начало строительство самого большого моста через реку Пяндж, соединившего Таджикистан и Афганистан.
2007 - В Душанбе начала работу таджикско-кыргызская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации границы.
2018 - В Душанбе на автобусах и троллейбусах полностью отменена оплата наличностью: использование транспортных Citycard стало обязательным.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –18 ИЮНЯ
1896-1966 – Родился литературовед Саид Нафиси.
1911-1968 – Родился актер театра и кино Наимчон Гиёсов.
1935-2001 – Родился ученый Мирзо Олимов.
1935 – Родился журналист Карим Мирзоев.
1946 – Родился доктор медицинских наук, профессор Фируз Шукуров.
1949 – Родился журналист Низомиддин Аъзамбоев.
1962 – Родился композитор Шухрат Ашуров.
1972 – Родилась певица Бунафша Шокирова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами небольшой дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 10-15 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 33-35 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.
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