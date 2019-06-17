Европейский совет, включающий лидеров 28 стран Европейского Союза, 17 июня принял новую стратегию по взаимодействию Европейского Союза и Центральной Азии, сообщает dw.com.

В документе прописаны задачи в центральноазиатском регионе. В частности по стратегии Центральной Азии шли достаточно широкие консультации, которые заняли практически год. Это было сделано, чтобы учесть мнения правительств и гражданского общества, сообщили в Европейской службе внешних связей.

Новая стратегия является второй стратегией, которая дополняет первую стратегию, принятую в 2007 году.



Как пояснили в Европейской службе внешних связей, за последние 10-12 лет в Центральной Азии многое изменилось. Нужно было, чтобы подход Евросоюза оставался актуальным.



«Мы хотим поддержать, помочь обществам стран Центральной Азии провести адекватные реформы, идти в ногу с вызовами, которые есть как во внутреннем, так и во внешнем плане, помочь странам адаптироваться текущей повестке, изменениям в мире, помочь процессу реформ в ЦА», - сообщили в Европейской службе внешних связей.

Еще одна важная задача стратегии ЕС — это продвигать и поощрять осуществлять повестку экономических реформ и благосостояния общества в целом.



Также в стратегии затронут опыт ЕС в области интеграционного объединения, так как страны ЦА пытаются найти новые формы регионального сотрудничества и сталкиваются с теми вызовами, с которыми сталкивались страны ЕС.



Кроме того, в документе речь идет о более тесном сотрудничестве с гражданским обществом ЦА. Важно развить сотрудничество с малым и среднем бизнесом, именно такой бизнес играет потенциально важную роль в благосостоянии в долгосрочной перспективе.

Представители Европейского Союза представят новую стратегию по взаимодействию Европейского Союза и Центральной Азии 7 июля на министерской встрече в Бишкеке.

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