Европейский совет, включающий лидеров 28 стран Европейского Союза, 17 июня принял новую стратегию по взаимодействию Европейского Союза и Центральной Азии, сообщает dw.com.
В документе прописаны задачи в центральноазиатском регионе. В частности по стратегии Центральной Азии шли достаточно широкие консультации, которые заняли практически год. Это было сделано, чтобы учесть мнения правительств и гражданского общества, сообщили в Европейской службе внешних связей.
Новая стратегия является второй стратегией, которая дополняет первую стратегию, принятую в 2007 году.
Как пояснили в Европейской службе внешних связей, за последние 10-12 лет в Центральной Азии многое изменилось. Нужно было, чтобы подход Евросоюза оставался актуальным.
«Мы хотим поддержать, помочь обществам стран Центральной Азии провести адекватные реформы, идти в ногу с вызовами, которые есть как во внутреннем, так и во внешнем плане, помочь странам адаптироваться текущей повестке, изменениям в мире, помочь процессу реформ в ЦА», - сообщили в Европейской службе внешних связей.
Еще одна важная задача стратегии ЕС — это продвигать и поощрять осуществлять повестку экономических реформ и благосостояния общества в целом.
Также в стратегии затронут опыт ЕС в области интеграционного объединения, так как страны ЦА пытаются найти новые формы регионального сотрудничества и сталкиваются с теми вызовами, с которыми сталкивались страны ЕС.
Кроме того, в документе речь идет о более тесном сотрудничестве с гражданским обществом ЦА. Важно развить сотрудничество с малым и среднем бизнесом, именно такой бизнес играет потенциально важную роль в благосостоянии в долгосрочной перспективе.
Представители Европейского Союза представят новую стратегию по взаимодействию Европейского Союза и Центральной Азии 7 июля на министерской встрече в Бишкеке.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Фаррух Амонатов дар мусобиқаи ҷоми раиси Мумбай пирӯз шуд
Муроҷиати духтари Гулнора Каримова ба Прокуратураи генералии Ӯзбекистон
Интиқоли пул аз Русия ба Тоҷикистон 5,1% кам шуд
Таъсиси Шӯрои ҳамоҳангсозии масоили идоракунии хавфҳои молиявии корхонаҳои давлатӣ
Дар Душанбе камераҳои “шинохти чеҳра” насб мешаванд
Пойтахти Туркманистон гаронтарин макони дунё барои зиндагӣ арзёбӣ шуд
Манъи кор ба муҳоҷирон дар бахши ободонии боғҳо ва рекламаи Сахалин
Имзои як қатор созишномаҳо дар Форуми байнулмилалии сармоягузории Кӯлоб
Мутахассисони аз кор дасткашида дар Тоҷикистон маблағи таҳсилро бозпас бармегардонанд
Имзои дар маҷмӯъ 18 ҳуҷҷати нав байни Тоҷикистону Чин
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
said5
Двуличие - вот основная "стратегия" главных менеджеров Европейского Союза.