Ёдгор Файзов работает в качестве председателя Горно-Бадахшанской автономной области уже больше 8 месяцев. С какими трудностями он столкнулся за это время, и какие проблемы ему уже удалось решить, он рассказал в эксклюзивном интервью «Азии-Плюс».
- Расскажите, пожалуйста, для начала о трудностях, с которыми вы столкнулись за прошедшие месяцы.
- Первые дни моего рабочего дня наверняка вся республика помнит. Обстановка тогда была очень напряженная, но благодаря политике президента страны, поддержке силовых структур, разуму молодого поколения и в общем народу Бадахшана, мы смогли обеспечить порядок. Все поняли, что без мира, согласия и закона невозможно идти дальше, работать и жить.
Проблем здесь очень много и мне как человеку, который никогда не работал в правительстве, тоже было очень нелегко. Пришлось очень много изучать, советоваться, чтобы понять психологию народа, понять, как работать.
Я не говорю, что сейчас я полноценный политик, но, думаю, мне удалось сработаться с людьми, которые меня окружают сейчас и которые меня поддержали.
«Проблема номер один - это нищета»
- Какие проблемы в области требуют незамедлительного решения?
- Каждую субботу я принимаю население Бадахшана. Проблема номер один - это безработица и нищета. Многие люди и в самом Хороге и те, кто живут в районах, остро нуждаются в деньгах. Один просит на лечение, другой на учёбу…
Есть проблема и отсутствия жилья, инфраструктуры, дорог, школ. Даже с водой у нас проблемы - в Хороге 50% населения не имеют доступа к питьевой воде.
Мы пытаемся постепенно всё это решать. Например, что касается школ, у нас 50 общеобразовательных учреждений в аварийном состоянии, но недавно президент республики подписал документ, чтобы эти школы были или отремонтированы или же отстроены заново. Также в данный момент началась реабилитация двух участков дорог: Куляб-Шамсиддин Шохин, Йогед-Дарваз.
- Вы говорили о безработице, эта проблема уже как-то решается? Как вы планируете решать вопрос с трудоустройством молодого населения?
- У нас 5 тысяч людей являются безработными. Это официально. А неофициально - 17 тысяч человек.
Молодежи у нас много, причем мы гордимся, что 96% наших выпускников имеют высшее образование, но устроить их на работу практически невозможно. И это больше касается поколения с высшим образованием. При этом у нас не хватает сантехников, плотников, сварщиков.
Вопрос решается, но медленно. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал поручение, чтобы все тендеры проводились на местах в ГБАО. Это даст работу местному населению и местным компаниями. Также нам большую помощь оказывают наши партнеры по развитию – это международные организации, которые дают области кредиты и гранты.
«Нам нужны инвестиции»
- Какую помощь в решение своих насущных проблем ждёт народ Бадахшана от республиканских властей?
- Они ждут строительство дорог Дарваз-Рушан-Хорог, они нам очень нужны. Народ ждет инвестиции в регион, ждут, когда у них появятся рабочие места.
2019-2021 года объявлены годами развития сельской местности и туризма. К нам приезжает много туристов и народ ожидает, что и для них будут созданы все условия, для того, чтобы и в дальнейшем к нам приезжало больше людей.
Люди ждут, когда в области начнут строить производственные объекты.
Вы знаете, что в течении 25 лет, каждый год в ГБАО что-то да случается, и это очень сильно мешало нашему развитию. Теперь все люди стараются, чтобы в области было спокойно, чтобы были созданы условия для инвестиций, чтобы мы, наконец, начали нормально развиваться.
- Есть ли у Вас стратегические планы по сокращению дотаций и увеличению доходов областного бюджета за счёт местных налоговых сборов? Нам хотелось бы подробнее получить информацию о том, как сейчас развивается регион в экономической сфере, и какие у вас планы на будущее?
- Планов очень много. Но сегодня 68,4% бюджета пополняется за счёт республиканского бюджета и 31,6% - за счет местных налогов.
Чтобы в будущем область была обеспечена, нам необходимо развивать промышленность. Индустриализация Бадахшана - это цель, которую поставил Лидер нации, и нам это нужно как воздух.
Поэтому сейчас мы просим и пишем, что нам необходимы инвестиции в горнорудную промышленность. У нас мало земли, чтобы мы могли развивать сельское хозяйство.
У нас три основных направления развития это, как я уже сказал, горнорудная промышленость, туризм и развитие энергетики. Пока мы не найдем инвесторов по этим направлениям, у нас не будет самофинансирования и мы не сможем решить проблему безработицы.
- Какие у вас планы по развитию туристического сектора?
- В туристическом секторе у нас много работы. Надеемся, что в эти дни Министерство финансов и Всемирный банк подпишут соглашение по грантам для развития туризма. Бадахшан 4 раза входил в топ-100 лучших туристических маршрутов мира.
Многие знают о Памире, но мы должны давать еще больше информации о ГБАО.
Как я уже говорил, нам нужны хорошие дороги, гостиницы, места, где туристы могли бы элементарно ремонтировать свои велосипеды. Сейчас в области есть порядка 280 хостелов для туристов, разработаны более 18 маршрутов, по туризму все же ведется большая работа.
- Одна из самых острых проблем - это отсутствие воздушно-транспортного сообщения с регионом. Этот вопрос как-то решается?
- Как вы знаете, «Таджик Эйр» практически является банкротом, их самолеты были приобретены в 70-80 годах, на них просто опасно летать. «Сомон Эйр» сюда не летает вовсе.
Организовать вертолет в Хорог - это очень дорогое удовольствие, поэтому мы лишь иногда просим Фонд Ага Хана дать нам его, например, когда есть необходимость отправить в столицу больных или стариков.
Сейчас правительство решает этот вопрос.
«Я стараюсь быть ближе к народу»
- Какой сейчас уровень преступности в области?
- Низкий. По последним данным в ГБАО уже не совершаются такие преступления, как: убийства, нет уличных перестрелок, нет вождения автомобиля без документов или в нетрезвом состоянии.
Но что нас беспокоит - это преступления, связанные с оборотом наркотиков. К сожалению, более 2 500 человек – жителей области находятся в тюрьмах, как в самой республике, так и за её пределами.
- Правда ли, что многие проблемы удалось решить именно потому, что Вы пользуетесь большим авторитетом у местного населения? Народ Вас признаёт, потому что вы выходец из ГБАО или потому что работали долгое время в Фонде Ага Хана? В чём Ваша “фишка”?
- Я не могу сказать, что у меня есть какой-то особенный авторитет в Бадахшане, но если есть у нас какие-то успехи, без сомнения, хочу сказать, что это опыт моей работы в Фонде Ага Хана. Я трудился 25 лет и, может, за это народ меня уважает, ведь Фонд сделал очень многое для области.
Я всегда старался и стараюсь быть честным с народом. Не скажу, что я на 100% честен, это никому не удается, но я стараюсь им быть от всей души. Стараюсь быть ближе к народу.
Почему это важно? Потому, что народ видел в лице работников местных органов власти только бездельников и воров. Однако, на самом деле, когда я познакомился с этими чиновниками, увидел, что 99% из них - честные, порядочные люди, которые день и ночь трудятся, и просто связь с народом у них где-то как-то оборвалась.
Я хожу пешком на работу, выхожу на общественные работы вместе со всеми, неделю назад был на рынке Хорога, базар оказался в очень запущенном состоянии, тогда я вместе с людьми взялся почистить арыки и навести порядок. Народ любит, когда работники местных органов власти общаются с ними, но самое главное, повторю, надо говорить людям правду.
Бадахшан небольшой, и если ты что-то сделал нечестно, обманул народ, все об этом сразу узнают.
- Довольны ли Вы своей работой?
- Сегодня рано об этом говорить. Меня очень пугают ожидания народа. Народ очень многого ожидает от меня и от Хукумата области. Но оправдать эти надежды не так-то просто. Поэтому я очень волнуюсь и беспокоюсь, не хочу когда-нибудь услышать от людей, что не смог оправдать их доверия.
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Кулли ахбор
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Рома5
Короче, куда ни глянь, всюду трындец. Зато цветов в столице понатолкано к саммиту на сотни миллионов, 5G.
said5
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Кое-кто у нас позабыл это.
МирОб5
Таких руководителей назначают только в экстренных случаях а нет бы с самого начала. А где и в каком районе республики положение лучше чем у Вас? Хорошо что у Вас еще туризм можно развивать..