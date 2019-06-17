В послании ООН по этому поводу отмечается, что «опустынивание, деградация земель и засуха - это серьезные угрозы, затрагивающие миллионы людей во всем мире, особенно женщин и детей».

По данным этой организации, каждый год мир теряет 24 миллиарда тонн плодородной почвы. А из-за деградации засушливых земель развивающиеся страны ежегодно недополучают до 8 процентов национального внутреннего продукта.

По данным Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана, можно выделить 7 основных причин опустынивания земель в республике.

1. Эрозия почвы

Природные факторы могут создавать условия для возникновения эрозии и вызывать её развитие, но они не всегда служат причиной проявления деградации почв, а часто создают условия для образования опустынивания.

«Главная причина, вследствие которой интенсивно развиваются эрозионные процессы - неправильная хозяйственная деятельность», - отмечается в одном из ежегодных докладов Комитета.

Главная причина интенсивного развития деградации почв в зоне богарного земледелия - освоение крутых склонов, игнорирование противоэрозионных мероприятий и др.

Во многих хозяйствах южной, юго-восточной и юго-западной частей Таджикистана обработка земель проводится вдоль склона. Выпадение даже незначительного количества осадков здесь приводит к интенсивному развитию эрозионных процессов и формированию многочисленных линейных форм. При систематической обработке эти земли превращаются в гофрированные участки и на их поверхности образуются многочисленные ложбиновидные понижения. Со временем на этих землях в силу сильной гофрированности невозможно будет возделывать сельскохозяйственные культуры и земли зарастают сорняками, превращаясь в бросовые участки.

К эрозии почв приводят также интенсивное нерациональное использование пастбищ, строительство дорог, дамб, линий электропередачи, связи, телевидения, каналов без учета рельефа местности, вырубка уникальных, природоохранных горных лесов, кустарников и полукустарников, бессистемная рекреация, организация свалок вокруг населенных пунктов, загрязнение почв и подземных вод.

2. Деградация почвы

Это - процесс ухудшения плодородия почв в результате нерационального земледелия в Таджикистане. Есть около 30 почворазрушающих процессов и явлений, в результате которых образуются непригодные для освоения различные виды почвенной поверхности.

К ним можно отнести землетрясения, дефляцию (выдувание почвы), карстовые явления, просадка почвы при поливах, оползни, обвалы, осыпи, сели.

К деградации почвы также приводят переувлажнение и заболачивание почвы, засоление, деградация плодородия выбросами техногенных загрязнений – тяжёлыми металлами и металлоидами, внесение сверх норм минеральных удобрений и пестицидов, смещение со склонов пахотного слоя почвы при обработке земли и другое.

3. Дегумификация почвы

Снижение содержания гумуса происходит в связи с многочисленным неправильным использованием почв. Этот процесс происходит вследствие недостаточного внесения в почву органических и минеральных удобрений, неправильной обработки почв, неправильного чередования возделываемых культур.

На «выпаханных почвах» содержание гумуса в ряде случаев снижается на 30-50% и больше. В результате интенсивного проявления эрозионных процессов во многих участках наблюдается катастрофический смыв почв и в ряде мест на поверхности наблюдаются выходы почвообразующих коренных пород.

Кроме того, уменьшение содержания гумуса в почве ведёт к снижению потенциального плодородия почв, к уменьшению противиэрозионной и противодефляционной устойчивости почв. Примерами могут служить очень сильно эродированные почвы с низким естественным плодородием, содержащие гумуса на 70-80% ниже, чем на нормально развитых почвах.

4. Пастбищная деградация

Естественные пастбища и сенокосы Таджикистана занимают более 3,5 млн. га и являются важнейшими источниками полноценных и разнообразных кормов для животноводства.

Пастбищное животноводство выгодно экономически - дает самую дешевую продукцию, себестоимость которой намного ниже себестоимости продукции, получаемой при стойловом содержании скота в зимний период.

Современное состояние пастбищ республики характеризуется прогрессирующим снижением их кормовой продуктивности под действием антропогенных факторов.

Урожайность пастбищ сильно колеблется по годам и продуктивные животные редко обеспечиваются постоянным количеством кормов.

5. Ухудшение мелиоративного состояния почв

Таджикистан относится к малообеспеченным землей странам. Пригодные для пашни земли составляют всего лишь 7%. Сокращение орошаемых земель на душу населения происходит не только по причинам естественного прироста населения республики, но и из-за занятия земель под промышленное и гражданское строительство.

По данным Комитета охраны окружающей среды РТ, ежегодно для этих целей уходит примерно 200-300 га орошаемой земли.

Некачественное проектирование и строительство оросительных систем, беспринципный подход к сдаче и приему новых орошаемых земель, строительству оросительной сети и проведение других мелиоративных работ привело к тому, что многие земли остаются вне сельскохозяйственного оборота.

Такое положение вызвало озабоченность правительства и была принята специальная программа по возвращению деградированных земель в сельхозоборот.

По данным Госкомземли республики, за последние пять лет Таджикистан возвратил в сельхозоборот почти 24 тыс. га посевных земель.

В настоящее время вне сельскохозяйственного оборота остаются 9 тыс. 615 га.

Причины разные – ухудшение мелиоративного состояния вследствие нерационального использования, нехватка воды, выход из строя насосных станций, эрозии, стихийные бедствия.

6. Водная эрозия

Сегодня в республике разрабатываются меры по регулированию водных ресурсов, направленных на усиление их положительной роли и максимально возможной ликвидации разрушительных действий.

Это, согласно плану правительства, должно обеспечить защиту почв и растительности от деградации, улучшит состояние орошаемых земель и их дренажной сети, снимет угрозу размыва и образования селевых потоков.

Воздействие воды на земную поверхность начинается, когда на неё попадают первые капли дождя или талой и поливной воды. Темпы водной эрозии при неправильном ведении хозяйства особенно велики в горных районах, где почвы менее плодородны и неустойчивы к разрушению.

Эрозия уносит не только питательные элементы, но и разрушает почву в целом. Производительность эродированных почв снижается на 35-70% и более.

7. Засоление и заболачивание земель

По данным Госкомземли Таджикистана, площадь земель, оставшихся в стороне от сельскохозяйственного оборота, в республике в 2018 году составляет 9 615 га.

Из них 845 гектаров остались вне сельскохозяйственного оборота по причине засоленности и заболоченности, 3032 гектара из-за выхода из строя магистральных каналов и сооружений, в результате паводков – 871 гектар, по причине не проведения мелиоративных работ 42 гектара, из-за отсутствия воды для орошения - 2319 га и по причине неудовлетворительных хозяйственных работ - 1725 га.

Засоление почв - это болезнь №1 орошаемого земледелия в засушливых территориях, не имеющих или слабо обеспеченных природным или искусственно создаваемым дренажем грунтовых вод. Избыток солей в почве приводит к изреженности или гибели выращиваемых культур или естественного растительного покрова и появлению особой группы дикорастущих видов растений солянок или галафитов, приспособленных к жизни на засоленных почвах.

По распространенности засоленных почв в орошаемой зоне, РТ входит во вторую группу стран мира – 15%. Для малоземельной страны, где на одного жителя приходится всего 0,6 га орошаемой пашни, это значительный ущерб.

Национальные меры Таджикистана по борьбе с опустыниванием

Таджикистан присоединился в 1997 году к Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

В 2001 году была принята Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием, направленная на борьбу с деградацией окружающей среды и нерациональным землепользованием.

Для осуществления Конвенции правительство приняло Программу экономических преобразований агропромышленного комплекса и Программу по экологическому образованию и воспитанию населения на период до 2010 года.

Таджикистан является одной из наиболее экономически уязвимых стран к последствиям опустынивания в Центральной Азии, так как социально-экономические последствия опустынивания грозят большим бедствием для жителей, которые могут превратиться в экологических беженцев.

В связи с этим, страна признает необходимость разработки конкретных пилотных проектов по противодействию эрозии и опустыниванию.

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