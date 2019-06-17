Чтобы попасть в лагерь нужно пройти конкурсный отбор в онлайн-формате до 23 июня 2019 года.
Регистрацию команды и подачу коллективной заявки осуществляет руководитель команды. Функции руководителя может выполнять представитель образовательной организации (в том числе преподаватель), органов управления образованием, Российский центр науки и культуры в Таджикистане, ассоциации соотечественников или другой общественной организации, родитель одного из членов команды.
Российский государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина проводит в международном детском центре «Артек» профильную смену по русскому языку для иностранных школьников и юных соотечественников, проживающих за рубежом. Она пройдёт 7–28 августа 2019 года.
Как сообщает пресс-служба вуза, для участников международной смены предусмотрена насыщенная образовательно-просветительская программа, все элементы которой направлены на изучение и расширение знаний о русском языке и культуре России.
Программа уникальна тем, что все обучающие блоки разработаны с учетом уровня владения русским языком каждого школьника. Заниматься с детьми будут ведущие специалисты Института Пушкина и волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире».
В формате мастер-классов, квестов, флешмобов ребята познакомятся с основами ораторского искусства, языкознания, русскими народными танцами, музыкой, литературой России.
Для участия в международной смене проводится конкурсный отбор иностранных команд. Заявки и конкурсные материалы принимаются до 23 июня 2019 года. Результаты конкурса будут объявлены 1 июля.
Победители конкурсного отбора получают бесплатную путевку, в которую входят проживание в «Артеке», питание, культурная и образовательная программа.
Организаторы смены предупреждают, что путевку получают только дети - проживание сопровождающих на территории «Артека» не предусмотрено.
В конкурсе могут участвовать команды иностранных школьников и/или юных соотечественников, проживающих за рубежом, в возрасте от 11 до 17 лет включительно. Состав команды: 5 или 10 человек (иное количество участников не допускается). В Конкурсе от одной страны могут участвовать неограниченное количество команд.
Форма для регистрации доступна по сылке https://forms.gle/3JFmNmY8ygP9Mxe59.
Конкурсные задания включают в себе презентация всех членов команды и раскрытие ответа на вопрос «Почему я хочу поехать в «Артек» в видеоформате - инсценировки стихотворения / поэмы / басни на русском языке, которые направляются в Оргкомитет: [email protected] до 23 июня 2019 года.
В советские времена путёвка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для зарубежных. В пределах одной школы путёвки удостаивались самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям (участие в делах пионерской дружины, поведение, успеваемость и тому подобное). В дни расцвета ежегодное количество путёвок в «Артек» составляло 27 тысяч. В период между 1925-1969 гг. «Артек» принял 300 тысяч детей, включая более 13 тысяч детей из 17 зарубежных стран.
После присоединения Крыма к РФ, 16 июня 2014 года распоряжением правительства РФ создано федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский центр "Артек".
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Sufijon7
Kto-nibud ponimaet, chto otpravlyaya detey na territoriyu poluostrova, kotoriy imeet status spornogo v mezhdunarodnom prave i na osnovanii rezolyutsiy General'noy Assamblei OON, schitaetsya okupirovannoy, nashi roditeli stavyat buduschee svoih detey pod vopros? Ne dumayu, chto nado otpravlyat' nashih detey tuda. Dazhe esli budet besplatno... Podumayte, pozhaluysta.
Рома9
Дурь несусветная. А предупредили сколько это стоит? Только дорога и сопровождающие обойдутся в 1000$. Опять богатые?
chappy Рома7
а ты как думал? конечно они. Пусть за нас отдохнут! нам вон и "бахри точик" достаточно