Постановлением правительства 31 мая этого года утверждены положение и состав Координационного совета по вопросам управления фискальными рисками государственных предприятий.

В положении Совета говорится, что новый консультативный орган создан при правительстве для защиты финансовых и имущественных интересов, внедрения корпоративного управления и повышения эффективности деятельности госпредприятий, в которых доля государства составляет более 50%.

Совет займется разработкой необходимой документации для управления фискальными рисками госпредприятий. Кроме того, новый орган будет проводить мониторинг реализации Стратегии управления фискальными рисками госпредприятий.

Заседания Совета будет проводиться не реже двух раз в год, в необходимых случаях, связанных с важными вопросами, может проводиться внеочередное заседание.

Координационный совет по вопросам управления фискальными рисками госпредприятий возглавит первый заместитель премьер-министра. В состав Совета также входят руководители соответствующих министерств и ведомств страны, а также начальник финансового управления исполнительного аппарата президента республики.

Растущие задолженности

Правительство Таджикистана в начале этого года поручило принять меры по сокращению задолженностей крупных государственных предприятий.

Заниматься этим в соответствии с постановлением правительства должны Минфин и другие соответствующие министерства и ведомства.

Также, согласно документу, к мероприятию должны быть подключены такие крупные предприятия как «Барки точик», Таджикская алюминиевая компания, Международный аэропорт Душанбе, «Таджик Эйр», Таджикская железная дорога и другие.

Суммарная задолженность крупных и средних предприятий страны, согласно официальным статистическим данным, на начало этого года перевалила за 73 млрд сомони (более $7,7 млрд).

В 2018 году долги предприятий выросли на 28,8 млрд сомони (свыше $3 млрд).

Наиболее крупные задолженности среди таджикских предприятий на данный момент имеет «Барки Точик»: долги энергохолдинга на начало нынешнего года составили 23,1 млрд сомони (около $2,5 млрд.).

Между тем, некоторые предприятия страны по различным причинам не функционируют.

В прошлом году, по данным министерства промышленности, из 2 тыс. 97 зарегистрированных промышленных предприятий (включая малые), не работало 127 единиц, то есть более 6% от общей численности предприятий.

Госпредприятия

Правительство Таджикистана, кроме государственных унитарных предприятий, управляет также многочисленными акционерными компаниями.

Наиболее крупными предприятиями, обладающими госимуществом на праве хозяйственного ведения, являются «Таджикская алюминиевая компания», «Таджикская железная дорога», «Таджикская почта», «Нефть и газ», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Аэронавигация», «Амонатбанк», «Барки точик» и другие.

Кроме того, правительство имеет долю в уставном капитале 140 компаний, в частности, в 136 акционерных обществах и 4 обществах с ограниченной ответственностью.

В уставном капитале 118 акционерных компаний государству принадлежит 100% пакет акций. Еще в компаниях доля государства составляет более 50%.

Наиболее крупными таджикскими предприятиями, акциями которых владеет правительство, являются ОАО «Рогун» (95%), ОАО «Таджиктелеком» (95%), подразделения «Барки точик» (100%), ОАО «Таджиктрансгаз» (100%), ОАО «Международный аэропорт Душанбе» (100%), ОАО «Таджик Эйр» (100%), ОАО «Таджикский цемент» (100%).

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