ГАИ МВД Таджикистана за 16 июня зарегистрировала несколько ДТП со смертельным исходом.
В дорожно-транспортном происшествии, которое совершил на территории кишлака Турушбог города Гиссара 49-летний местный житель Ахлиддин Буриев, погибли две его сестры, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
«Автомашина марки Tiko под управлением Буриева 16 июня опрокинулась в 300-метровую пропасть, в результате чего родные сестры водителя Соатой и Фарогат погибли на месте ДТП, а сам он госпитализирован», - сообщает пресс-центр.
На территории Вахшского района Хатлонской области 35-летний местный житель Ахмадджон Курбонов попал в аварию на большой скорости на своем спортивном мотоцикле. От полученных травм он погиб на месте ДТП.
Другое ДТП также произошло на территории города Гиссар.
Водитель автомашины Toyota Raf-4, житель города Турсунзаде 16 июня на территории города Гиссар совершил наезд на четырехлетнего мальчика. Мальчик он полученных травм скончался по пути в больницу.
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