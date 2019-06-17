Порядок одобрен 31 мая этого года постановлением правительства республики.

Согласно установленным правилам, молодые специалисты, получившие образование в республике и за рубежом за счет госбюджета (на основе двустороннего договора и направления соответствующего органа) обязаны проработать по специальности в госучреждениях не менее 3 лет.

Те же лица, которые получили высшее образование за пределами страны за счет Международной стипендии президента РТ «Дурахшандагон», обязаны проработать 5 лет по специальности в соответствующих министерствах и ведомствах.

Проигнорировавшие решение комиссии по распределению и направление соответствующего органа без уважительных причин, должны будут вернуть бюджетные средства.

Также это относится к тем молодым специалистам, которые были уволены до окончания обязательного срока работы по причине нарушения трудового законодательства.

Студенты, исключенные из образовательных учреждений по причине нарушения дисциплины, академических задолженностей, прогулов, других неуважительных причин или отказавшиеся продолжать учебу, возвращают израсходованные средства на их подготовку и обучение за пределами страны на основе договора.

От возврата бюджетных средств освобождаются в случае: не обеспечения работой, перехода на выборные должности, продолжения учебы, нетрудоспособности, инвалидности 1, 2, 3 группы, призыва на воинскую службу, отпуска по беременности и по уходу за ребенком, а также если выпускники круглые сироты или из семьи, оставшейся без попечения.

Размер оплачиваемых средств определяется образовательным учреждением с учетом бюджетных и договорных средств учреждения в среднем за один год на одного студента. При определении годового расхода учитывается уровень инфляции.

В порядке говорится, что подготовка молодых специалистов за счет госбюджета осуществляется для обеспечения нуждающихся предприятий, учреждений и других организаций республики в кадрах независимо от их организационной и правовой формы.

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