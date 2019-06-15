В "Касри миллат" завершилась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и председателя Китая Си Цзиньпиня, который находится в Душанбе с государственным визитом.
Глава Таджикистана наградил Цзиньпиня Орденом "Зарринточ" 1 степени.
В рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Таджикистан сегодня два стратегических государства-партнера подписали 15 документов.
В частности, было подписано совместное заявление об углублении всестороннего стратегического сотрудничества.
Кроме этого, стороны подписали протокол о фитосанитарных требованиях по экспорту таджикского лимона в Китай, Академия наук Таджикистана и Академия обществоведения Китая подписали соглашение по научному сотрудничеству, Меморандум о сотрудничестве в создании совместной рабочей группы в области инвестиций подписали Госкоминвест Таджикистана и министерство торговли Китая.
Также подписаны Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по охране окружающей среды Таджикистана и министерством экологии и защиты окружающей среды Китая, Программы сотрудничества между министерствами сельского хозяйства Таджикистана и Китая на 2019-2021 гг., между Минкультурами двух стран на 2019-2021 гг.
Ряд соглашений подписаны по безвозмездной помощи, строительстве авто- и железных дорог и др.
Глава Китая покинет Таджикистан завтра утром, 16 июня.
Напомним, сегодня у Си Цзиньпиня день рождения - ему испольнилось 66 лет.
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