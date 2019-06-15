«Таджикистан в период своего председательства в СВМДА первостепенную задачу видит во всестороннем содействии укреплению конструктивного диалога и широкого взаимодействия между государствами-членами посредством продолжения реализации мер доверия, а также содействия процветанию и гармоничному развитию всего Азиатского региона», - сказал на открытии саммита СВМДА в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Он отметил, что Азиатский регион в настоящий момент сталкивается с новыми вызовами, на фоне которых исторические судьбы народов тесно переплетены в стремлении к экономическому росту, совместному устойчивому развитию и прогрессу.

«Таджикистан подчеркивает необходимость дальнейшего продвижения в рамках процесса СВМДА усилий по укреплению мира, стабильности и безопасности в Азии, углублению многогранного сотрудничества и реализации мер доверия в политической, экономической, экологической и гуманитарной областях», - сказал он.

При этом глава государства упомянул, что пережив гражданскую войну, народ Таджикистана осознаёт ценность мира, спокойствия, стабильности, а также абсолютную необходимость их сохранения и укрепления.

Президент Таджикистана также подчеркнул, что «в наших общих интересах в полной мере задействовать транзитный потенциал региона путем ускорения модернизации и строительства новых коммуникационных инфраструктур».

Другими важными направлениями сотрудничества он назвал окружающую среду и изменение климата.

«Стихийные бедствия ежегодно наносят огромный ущерб экономике наших стран. В этой связи мы предлагаем разработать эффективные механизмы оказания всесторонней помощи странам, страдающим от стихийных бедствий. В силу своих географических особенностей, Таджикистан, 93% которого занимают горы, также остается уязвимым перед лицом разрушительных последствий стихийных бедствий, которые ежегодно приводят к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам», - сказал он.

За последние 40 лет, по словам главы государства, исчезло более тысячи ледников, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на ключевых сегментах национальной экономики - гидроэнергетике, сельском хозяйстве, промышленности.

«Продолжение процесса быстрого таяния ледников отрицательно влияет на объемы водных ресурсов Центральной Азии, более 60% которых формируется на территории Таджикистана. Это создает дополнительные препятствия на пути реализации целей устойчивого развития. В этой связи, достижение целей устойчивого развития в регионе возможно только путем рационального использования водных ресурсов, сокращения потерей и их сбережения для будущих поколений», - отметил Рахмон.

Президент выразил надежду, что сегодняшняя встреча позволит поделиться опытом, накопленным за годы взаимодействия в рамках Совещания и определить основные направления нашей совместной деятельности по укреплению доверия, безопасности и дальнейшему продвижению процесса СВМДА.

«Уверен, что саммит придаст дополнительный импульс достижению наших общих целей и укреплению механизмов многостороннего сотрудничества и широкого взаимодействия в рамках решения насущных вопросов СВМДА», - сказал он.

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