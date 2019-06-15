Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поприветствовал президента Ирана Хасана Рухани в Таджикистане, назвав республику его вторым домом.
«Господин Рухани, уважаемый гость. Приветствую вас на таджикской земле, на вашей второй родине. А также выражаю вам признательность за участие в сегодняшнем саммите. Это большая поддержка для нас», - отметил президент, начиная двухстороннюю встречу.
Эмомали Рахмон также заявил, что на сегодняшней встрече будут обсуждены различные аспекты двухсторонних отношений.
Хасан Рухани, в свою очередь, выразил признательность таджикскому коллеге за приглашение.
«Действительно в Таджикистане мы чувствуем себя на родине. Традиции и обычаи народа Таджикистана и Ирана очень близки», - сказал он.
Говоря о саммите, Рухани отметил, что «такие мероприятия служат стабильности и единению между странами».
«Я уверен, что этот визит послужит углублению отношений между нашими дружественными странами. Надеюсь, что станем свидетелями укрепления отношений между двумя государствами и сотрудничества в интересах наших народов и региона», - отметил Хасан Рухани.
По данным пресс-службы главы государства, стороны обсудили вопросы экономического, торгового и инвестиционного характера, развития сотрудничества в области медицины, науки, культуры и др.
Также были обсуждены ситуация в Афганистане и в регионе в целом.
Единственный визит Хасана Рухани в Таджикистан состоялся в сентябре 2014 года, через год после его избрания президентом Ирана. Тогда он принял участие в Душанбе также в саммите ШОС.
После этого наступил период холодных отношений между двумя странами, которые окончательно ухудшились в 2016 году, когда Иран пригласил разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири.
В марте этого года руководство Ирана сменило своего представителя в Таджикистане, проработавшего в Душанбе более четырех лет - иранского посла Худжатулло Фагони сменил тогда Мохаммедтаки Сабири.
В ответ Таджикистан также сменил своего посла в Иране на более опытного дипломата: Низомиддин Зохиди был назначен на должность главы дипмиссии Таджикистана в Иране 10 апреля. До этого он работал первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана, и является дипломатом высокого уровня.
Визит президента Ирана в Душанбе эксперты считают началом оттепели в отношениях Душанбе и Тегерана.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Меҳринигори Рустам мактаби продюсерии худро таъсис доданист
Давлати исломӣ масъулияти ошӯби зиндони Ваҳдатро ба дӯш гирифт
Аз оғози сол нарху тарифҳо дар Тоҷикистон 3,5% боло рафтанд
Кӯчаву хиёбонҳои Душанберо 9,5 млн. бех гулҳо оро доданд
Гуфтушуниди сарони кишварҳои Тоҷикистону Афғонистон дар Бишкек
«Азия-Плюс» рӯзноманигорони маҳаллиро ба ҳамкорӣ даъват мекунад
Дар меҳмонхонаҳои Душанбе як ҳафтаи оянда ҷой нест
Омӯзиши таҷрибаи Бангладеш барои рушди саноати Тоҷикистон
Баррасии масъалаи дастрасии Тоҷикистон ба бандарҳои баҳрии Шри-Ланка
Ба реҷаи пурзӯри адои хизмат гузаштани сохторҳои қудратии Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста