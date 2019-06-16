В советские годы близ Душанбе было построено много пионерских лагерей. Строились они, как правило, в Варзобском и Ромитском ущельях, на берегах чистых, горных рек.
Среди них «Горная сказка», «Геолог», «Эдельвейс», «Явроз», «Орленок», «Чайка», «Космос», «Спутник», «Зимчуруд», «Наргиз», «Холодок», «Юность», «Пограничник», «Лира», «Лола», «Афсона», «Дусти», «Аржанак», «Медработник», «Текстильщик», «Шелковик», «Водник», «Энергетик» и др.
Обычно каждое более или менее крупное душанбинское предприятие или организация имели собственный пионерлагерь, куда и отправляли детей своих сотрудников. Путёвку в пионерский лагерь оплачивал профсоюз. Можно сказать, что отдыхали дети в пионерских лагерях совершенно бесплатно.
Сегодня все изменилось - школьные каникулы для многих родителей стали проблемой. И это понятно, за последнее два с половиной десятка лет многие лагеря закрылись или перешли в частную собственность, так как многие предприятия, на базе которых они функционировали, обанкротились и закрылись.
Если и можно достать путевку в еще работающие детские лагеря, то она обойдётся семейному бюджету в среднемесячную зарплату, а то и дороже. Хорошо еще если родители работают в организации, где есть профсоюз, тогда родительский взнос составит всего 15% от стоимости.
Вспоминаем и смотрим, как дети советского Душанбе проводили свои летние каникулы – радостное и самое беззаботное время нашего детства.
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