Председатель ООО «Таченская международная компания по ресурсам СУАР» Хуан Цзян Жунг совместно с председателем Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррухом Хамрализода подписали Меморандум о сотрудничестве.

Подписание состоялось 14 июня в рамках инвестиционного форума в Душанбе, который проводился правительством Таджикистана в качестве принимающей страны в рамках мероприятий саммита СВМДА.

В форуме участвовали представители правительства Таджикистана, послы различных стран, руководители международных организаций и представители компаний и предприятий из разных стран.

Меморандум о сотрудничестве подписали Фаррух Хамрализода и Хуан Цзян Жунг

Участвующие стороны обменялись опытом и достигнутыми результатами в области международных инвестиций.

После подписания соответствующих соглашений, на основании выделенных правительством Таджикистана ресурсов полезных ископаемых и при поддержке в виде политики преференций, Таджикско-китайская горнопромышленная компания может в определенные сроки реализовать свои планы по расширению производства: в течение примерно 3 лет компания инвестирует, построит и увеличит производственные мощности на 100%, после чего годовая производственная мощность будет достигать 6 млн тонн в год.

В течение примерно 5 лет достигнет объемов по переработке металла до 35 тыс. тонн в год (включая плавку цветных и редких металлов, а также субпродукты), и на севере Таджикистана создаст промышленную зону, включающую комплексные производственные возможности в области цветной металлургии международного уровня.

Председатель выразил надежду, что в будущем Таджикско-китайская горнопромышленная компания совместно с правительством республики усовершенствует построенную и введенную в эксплуатацию “Промышленную зону Таджикистана и Китая”, преобразовав ее в “Промышленную зону цветных металлов северной части Республики Таджикистан».

Комплексная промышленная зона будет включать в себя проекты по разработке горных ресурсов, комплексному обслуживанию месторождений, предприятия последующих производственных ступеней и другие соответствующие предприятия сможет эффективно содействовать процессу промышленной модернизации Таджикистана и ускорить продвижение сотрудничества между Китаем и Таджикистаном для достижения новых и важных результатов.

Хуан Цзян Жунг, представляя ООО “Компания по ресурсам Тибет - Эверест”, также намеревается подписать Меморандум о сотрудничестве в области разработки горных ресурсов с министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.

Хуан Цзян Жунг принял участие в Международном инвестиционном форуме в качестве специального гостя правительства Республики Таджикистан.

Он выступил с речью «Активное исполнения социальной ответственности - усиление делового сотрудничества между Таджикистаном и Китаем».

Выступление Хуан Цзян Жунга

В своем выступлении Хуан Цзян Жунг поделился результатами производственной деятельности Таджикско–китайской горнопромышленной компании, и рассказал о вкладе, внесенном в развитие социальной экономики республики, благодаря чему эта компания признана китайским правительством образцовым предприятием торгово–экономического сотрудничества в рамках стратегии “Один пояс, один путь”.

Таджикско – китайская горнопромышленная компания активно взяла на себя корпоративную социальную ответственность, отдавая все силы на строительство “моста” связи между народами Таджикистана и Китая, содействуя тем самым взаимному культурному просвещению народов наших государств.

Хуан Цзян Жунг рассказал также о мерах, предпринимаемых ООО «Таджикско – китайская горнопромышленная компания» для того, чтобы приспособиться к “местным условиям и традициям”, в том числе о сотрудничестве с Институтом Конфуция и Канцелярией Международного совета китайского языка, о курсах изучения языков, которые способствуют повышению коммуникативных навыков между работниками, о сотрудничестве с университетами обоих государств, приглашении на работу таджикских студентов, поддержке проектов по подготовке таджикских студентов, их повышении квалификации в Китае и предоставлении рабочих мест по завершении учебы.

В то же время, «Таджикско – китайская горнопромышленная компания» инвестировала и открыла в Душанбе Таджикско – китайский центр культурного обмена, который станет постоянным местом и площадкой для дальнейшего взаимодействия.

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