По подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть человека, задержан несовершеннолетний житель Шахринавского района.
Как сообщает министерство внутренних дел Таджикистана, 5 мая текущего года на территории пансионата «Каратаг» между 17-летним жителем Шахринава и 14-летним жителем города Душанбе произошел конфликт.
В ходе ссоры подозреваемый нанес ученику 7 класса столичной школы множество ударов камнем по голове и другим частям тела, а затем сбросил его в забетонированную яму.
"В результате мальчик скончался от полученных травм и увечий на месте преступления", - отмечается в сообщении.
Подозреваемый в совершении этого преступления, несовершеннолетний житель Шахринава задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 110 (Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего смерть человека) УК РТ.
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