5-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе завершился принятием итоговой декларации.

«Если нет предложений, то мы принимаем декларацию», - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В документе отмечается, что председательствующий Таджикистан в тесном взаимодействии с другими государствами-участниками и наблюдателями предпримет все усилия, чтобы вывести сотрудничество в рамках СВМДА и его развитие на более высокий уровень, и все страны намерены сказывать содействие в этом.

До этого Эмомали Рахмон напомнил о предложении президента Казахстана Касым Жомарта Токаева о создании Совета мудрецов СВМДА.

В связи с этим секретариату СВМДА поручено для дальнейшей разработки концепции этого совета организовать соответствующие встречи.

«Уверен, что озвученные здесь идеи послужат активизации дальнейших совместных действий по укреплению стабильности и безопасности, а также для создания предпосылок для устойчивого развития нашего региона», - сказал глава Таджикистана.

Он также отметил, что «сегодняшний саммит снова подтвердил заинтересованность стран в развитии и углублении плодотворного взаимодействия и укреплении доверия в регионе СВМДА».

«Убежден, что наша встреча будет способствовать продвижению совместных инициатив в рамках СВМДА во имя мира, гармонии и поступательного развития наших стран», - сказал Рахмон.

После этого, Эмомали Рахмон объявил заседание 5-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) закрытым.

В декларации говорится, что 6-й саммита СВМДА пройдет в 2022 году, а 6-я встреча министров стран - в 2020 году.

В составе СВМДА входят 27 стран: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка. Кроме того, еще 13 стран и международных организаций – Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран – имеют статус наблюдателей.

Между тем, на сегодня намечена еще двусторонняя встреча Эмомали Рахмона с Хасаном Рухани и главой Китая Си Цзиньпином.

Некоторые делегация уже сегодня покинут Таджикистан.

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