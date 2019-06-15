Президент России Владимир Путин сегодня поздравил председателя Китая Си Цзиньпина с днем рождения и преподнес китайскому лидеру российское мороженое.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Путин лично заехал в резиденцию Си Цзиньпина, передает ТАСС.
"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", - сказал Песков.
В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил президента РФ и заметил, что Путин очень популярен в Китае.
Несколько лет назад на Восточном экономическом саммите китайские бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое очень популярно в Китае.
В следующий свой визит в эту страну президент России привез это лакомство в подарок для Си Цзиньпина.
Напомним Владимир Путин и Си Цзиньпинь в настоящее время находятся в Душанбе для участия в саммите СВМДА. Сразу после саммита начнется официальный визит главы Китая в Таджикистан.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Меҳринигори Рустам мактаби продюсерии худро таъсис доданист
Давлати исломӣ масъулияти ошӯби зиндони Ваҳдатро ба дӯш гирифт
Аз оғози сол нарху тарифҳо дар Тоҷикистон 3,5% боло рафтанд
Кӯчаву хиёбонҳои Душанберо 9,5 млн. бех гулҳо оро доданд
Гуфтушуниди сарони кишварҳои Тоҷикистону Афғонистон дар Бишкек
«Азия-Плюс» рӯзноманигорони маҳаллиро ба ҳамкорӣ даъват мекунад
Дар меҳмонхонаҳои Душанбе як ҳафтаи оянда ҷой нест
Омӯзиши таҷрибаи Бангладеш барои рушди саноати Тоҷикистон
Баррасии масъалаи дастрасии Тоҷикистон ба бандарҳои баҳрии Шри-Ланка
Ба реҷаи пурзӯри адои хизмат гузаштани сохторҳои қудратии Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста