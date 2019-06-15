Президент Ирана Хасан Рухани на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе заявил о важности ядерного договора.
Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуаций вокруг иранской ядерной программы был подписан Ираном и рядом стран запада в 2015 году.
«Несмотря на выход США из этого договора и возобновление незаконных санкций против Ирана, и слабую поддержку некоторых участников договора, Иран считает этот договор важным для безопасности», - отметил Хасан Рухани.
Однако, по словам главы Ирана, Исламская Республика не может в одностороннем порядке препятствовать изменению в этом договоре.
«Государствам необходимо приложить усилия по сохранению этого важного договора. Теперь, когда нарушение договора со стороны США было доказано, то согласно статьям 26, 27 и Иран может сократить выполнение некоторых обязательств по нему. В случае отсутствия положительного ответа с противоположной стороны, Иран примет больше мер в этом направлении», - отметил Рухани.
15 июля 2015 года Иран и страны «шестёрки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана.
По соглашению Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут пошагово снимать с Ирана санкции. Соглашение должно быть ратифицировано всеми сторонами и одобрено Советом Безопасности ООН.
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