Таэквондисты из Таджикистана выиграли 19 медалей на первом международном турнире Namangon Open, который проходил 11-13 июня в Намангане (Узбекистан).

Турнир проходил в четырех возрастных группах – детская, юношеская, молодежная и взрослая, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Таджикские спортсмены завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 10 бронзовых наград

Шохрух Баротов и Мухаммаджон Суннатов (взрослая группа), Мухаммадхасан Шомахмадов (молодежь) и Нозия Туймуродзода (кадеты) выиграли золотые медали.

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Обладателями серебряных медалей стали Худойберди Пахлавонов и Амрихудо Назаров (взрослые), Лутфулло Алишон (молодежь), Самираи Шамсулло и Фируз Тоиров (кадеты).

Бронзовые награды Тпдикистану принесли Бинои Рахимов и Муниса Исматова (взрослые), Шараф Кодиров, Ширинмох Миршакарзода, Махина Сафарова и Мехрубон Сафарова (молодежь), Хосият Сафарова, Мадинаи Махмудшох, Шохруз Норов и Мухаммадризо Шукуров (кадеты).

Всего в турнире Namangon Open выступили более 1,6 тыс. спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Таджикистан представляли 82 спортсмена.

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