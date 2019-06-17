ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ИЮНЯ

1960 – Открыта лечебница Гарчашма на Памире.

2001 – Все заложники, захваченные в Тавильдаре и Теппаи Самарканди, освобождены.

2009 - В Душанбе покончил с собой экс-глава МВД Таджикистана Махмадназар Салихов;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ИЮНЯ

1926 – Родился ботаник, член-корреспондент АН Мухаррам Расулова.

1959 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Мехринисо Хаджибаева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО кратковременные дожди, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 24-26 тепла.