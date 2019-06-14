Из-за многочисленных нарушений и фальсификаций на избирательных участках независимые наблюдатели потребовали провести новые выборы президента Казахстана. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Алма-Ате, передает ИА «Фергана».

Наблюдатели из организаций «Эхо», «Еркін қанаты», «Оян Қазақстан», «МИКС» и РОО «Коалиция по защите прав заключенных» утверждают, что итоговые цифры ЦИК и результаты их подсчета значительно отличаются.

К примеру, по информации наблюдателей, на 350 участках (из 554) в Алма-Ате избранный президент Касым-Жомарт Токаев набрал 56,9%, а его главный соперник - оппозиционер Амиржан Косанов - 37,14%.

«Если, по независимым данным, Косанов набрал 37%, то по официальной сводке ЦИК — всего лишь 8%. По данным города Нур-Султан, Косанов набрал 19%, по нашим данным — 35,6 %. По городу Уральск было указано (официально) 22%, на самом деле здесь у Косанова 49,9%, притом охват независимыми наблюдателями оказался стопроцентным. Около 70% Косанов набрал в Мангистау, а по официальным данным ЦИК — 32%. То есть везде идут искажения. Самое гигантское искажение по Алма-Ате», — резюмирует Айман Турсынкан, один из инициаторов коалиционного движения «Халық талабы — Манифест народа Казахстана».

По словам наблюдателя Тимура Почанова, в Алма-Ате не были учтены 23 тыс. голосов за Косанова. Он также объявил, что как гражданин Казахстана требует признать прошедшие выборы и президента Токаева нелегитимными.

«Требую от Генеральной прокуратуры завести уголовные дела по факту фальсификации и чтобы наказали всех виновных по 151 статье УК РК (Фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов) и закрыли их на четыре года, чтобы было неповадно для всех, начиная от избирательных комиссий на местах и заканчивая Центральной избирательной комиссией, потому что они украли наши голоса. Я требую провести перевыборы президента Республики Казахстан, где не должны участвовать компрометирующие себя кандидаты Токаев и Косанов», - добавил Почанов.

Среди наиболее часто встречавшихся нарушений были названы: вбросы бюллетеней в избирательную урну, выдача одному избирателю нескольких бюллетеней, затягивание начала подсчета голосов после 20:00, воспрепятствование деятельности наблюдателей при попытке произвести аудио- и видеофиксацию, отказ в подписании акта нарушений и так далее.

10 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана объявила окончательные результаты внеочередных выборов, согласно которым победил Касым-Жомарт Токаев: за него проголосовали 6 539 715 казахстанцев или 70,96%.

Жамбыл Ахметбеков получил 1,82% (167 649), Дания Еспаева — 5,05% (465 714), Амиржан Косанов — 16,23% (1 495 401), Толеутай Рахимбеков — 3,04% (280 451), Амангельды Таспихов — 1,98% (182 898), Сади-Бек Тугел — 0,92% (84 582).

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