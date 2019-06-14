Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета, передает "Хроники Туркменистана".
Отмечается, что после полуночи он отдал приказ об оперативном приведении войск национальной армии в состояние боеготовности. По тревоге подняли личный состав воинских частей. Боевые самолеты и вертолеты направились в учебно-тренировочный центр.
Посмотрев на военные учения, Бердымухамедов решил сам продемонстрировать свои навыки, сел на велосипед и без промаха выстрелил по трем мишеням.
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