Пятница, вечер и вот наш еженедельный чарт самой популярной музыки. По версии нашего радиоведущего «Asia-Plus» Бахи Назирбаева.

Исполнительница Zivert из России, известная своей эпатажностью и необычными текстами, отважилась и записала “Life” на двух языках и даже сняла на нее клип.

Единственная рок исполнительница в лейбле Black Star Дана Соколова, не первый год радует поклонников своим творчеством. И песня, записанная ровно год назад ворвалась на верхушки хит парадов России и ближнего зарубежья. Дана будто начала все с белого листа.

Обладатель нескольких грэмми, британец Sam Smith совместно с обладательницей премий BMI London Awards и BMI Pop Awards, певицей Normani, в начале этого года записали трек - Dancing With A Stranger. В Европе и Америке он вот уже много недель занимает верхушки хит парадов. Более 330 миллионов просмотров на YouTube. Кажется, теперь понятно почему:

Трек L`GHOUL, записанный популярным марокканским исполнителем Muslim совместно с DJ VAN еще в далеком 2016 году, стал пробиваться на вершины хит-парадов арабских стран только сейчас. Что в нем такого? Смотрите:

Карьера 41-летнего турецкого исполнителя Ersay Üner началась в 2015 году с сингла Yürüdüm. Спустя четыре года вышел полноценный альбом Nokta. И одноименная песня стремительно набирает популярность и занимает верхние строчи многих хит-парадов.

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