В Шахритусском районе Хатлонской области четырехлетний мальчик погиб под молотилкой трактора.

Несчастный случай произошел на пахотных землях в селе Таджикабад 13 июня, сообщает пресс-служба МВД республики.

Малолетний Абдурахмони Зиёрат схватился за молотилку работающего трактора, которым управлял 41-летний житель Шахритуса Хасан Сатторов.

В результате ребенок попал под трактор. Он был доставлен в больницу, но от полученных травм скончался.

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