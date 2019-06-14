Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. По данным Минздрава, в год по республике сдают кровь 40-45 тысяч человек. А кроводача составляет около 50 тысяч в год. На сегодняшний день активными донорами являются 30 тысяч граждан Таджикистана. 100 человек имеют звание Почётного донора Республики Таджикистан, ежегодно до 10 человек получают звание Почётного донора.
В наших карточках специалисты Республиканского научного центра крови подробно ответили на все ваши вопросы по теме донорства.
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