Слухи о временной приостановке воздушного сообщения между Душанбе и Худжандом в связи с проведением в столице саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) недействительны.

Последний рейс из Душанбе в Худжанд вылетел сегодня, 14 июня, утром в 7.45 часов, сообщили «АП» в авиакомпании «Сомон Эйр», которая совершает полеты по этому маршруту по свободному графику.

Обратный рейс из Худжанда в столицу ожидается завтра, 15 июня, вечером, в 20.25 часов.

Ближайший рейс из Душанбе в Худжанд будет осуществлен 16 июня в 18.15 часов, а обратно самолет прилетит в столицу в понедельник, 17 июня, в 06.30 часов утра.

Между тем, с сегодняшнего утра приостановлено движение грузового автотранспорта по автодороге Душанбе-Худжанд, а с 17.00 часов до 23.00 движение автотранспорта по этой дороге будет полностью перекрыто, сообщили «АП» в филиале компании Innovative Road Solutions Ltd в Таджикистане, который занимается управлением данной автодорожной инфраструктуры.

В филиале компании добавили, что график на следующий день определит ГАИ, движение может быть временно приостановлено во время проезда гостей по этой дороге.

Дорога Дкшанбе-Чанак Фото Asia-Plus

Напомним, в Душанбе для участия в саммите глав государств СВМДА прибывают высокопоставленные делегации 27 государств мира, среди них 10 президентов. Основное мероприятие саммита состоится завтра, 15 июня.

В связи с этим МВД ранее сообщило, что в эти дни будет ограничено движение по улицам и проспектам М. Мастонгулова, А. Дониш, С. Айни, Рудаки, Сомони, Техрон, Шерози, М.Турсунзаде, У.Хайем, Хувайдуллоева, Ганджави, Карамова, М.C.Али, на автотрассах Душанбе-Чанак, Душанбе-Турсунзаде, Душанбе-Куляб и Душанбе-Лахш.

С какой периодичностью будут введены ограничения, не сообщается, однако отмечается, что дороги будут перекрываться по мере возникновения необходимости.

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