МегаФон Таджикистан получил новую награду: Исполнительный директор компании Анатолий Изюмников признан руководством района Исмоили Сомони города Душанбе лучшим предпринимателем в номинации «Телекоммуникационные технологии». Диплом подписан исполняющим обязанности председателя района Сами Шарифом.
В конкурсе, который проводится администрацией самого большого района таджикской столицы, приняли участие более тысячи предпринимателей, представляющих разные сферы экономики.
При подведении итогов оценивалась эффективность работы компании и другие критерии, по которым можно судить о личных качествах руководителя. В отрасли связи первое место присуждено Исполнительному директору компании МегаФон Таджикистан.
Это уже не первая победа оператора: руководство района И. Сомони ежегодно отмечает таким образом его достижения в сфере телекома.
«Приятно получить почетное звание «Лучший предприниматель». Но я считаю, что было бы справедливей назвать его «Лучшая команда». Наш коллектив – это настоящие профессионалы, готовые сделать всё, чтобы абоненты компании пользовались связью самого лучшего качества. Именно поэтому МегаФону из года в год удается демонстрировать высокую эффективность и получать такие награды. Спасибо каждому сотруднику за отличную работу, а руководству района – за признание нашего вклада в развитие отрасли!» – прокомментировал Анатолий Изюмников.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Меҳринигори Рустам мактаби продюсерии худро таъсис доданист
Давлати исломӣ масъулияти ошӯби зиндони Ваҳдатро ба дӯш гирифт
Аз оғози сол нарху тарифҳо дар Тоҷикистон 3,5% боло рафтанд
Кӯчаву хиёбонҳои Душанберо 9,5 млн. бех гулҳо оро доданд
Гуфтушуниди сарони кишварҳои Тоҷикистону Афғонистон дар Бишкек
«Азия-Плюс» рӯзноманигорони маҳаллиро ба ҳамкорӣ даъват мекунад
Дар меҳмонхонаҳои Душанбе як ҳафтаи оянда ҷой нест
Омӯзиши таҷрибаи Бангладеш барои рушди саноати Тоҷикистон
Баррасии масъалаи дастрасии Тоҷикистон ба бандарҳои баҳрии Шри-Ланка
Ба реҷаи пурзӯри адои хизмат гузаштани сохторҳои қудратии Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста