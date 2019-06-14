Правительство Таджикистана находится в поисках прямых инвестиций для восстановления деятельности единственного в стране производителя минеральных удобрений – ОАО «Азот» (бывший «Таджик Азот»).

В резюме Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом говорится, что средства нужны для модернизации и увеличения производственных мощностей существующего завода по производству аммиака и карбамида, а также налаживание производства других видов минеральных удобрений.

Общая сумма привлекаемых прямых инвестиций составляет $350 млн, срок окупаемости которых указывается 5 лет.

Годовую производственную мощность завода после его модернизации планируется довести до 1,6 млн тонн в год.

«Конечным результатом проекта является обеспечение потребностей местных аграриев производимой продукцией и экспорт в соседние страны региона», - отмечают в Госкоминвесте.

Ожидается, что после модернизации предприятия экспорт минеральных удобрений будет доведен до 1,3 млн тонн в год. В частности, 1 млн тонн продукции завода планируется поставлять в Афганистан, а еще 300 тысяч тонн – в Кыргызстан.

Годовые же потребности Таджикистана в минеральных удобрениях составляют около 180 тысяч тонн.

По данным Госкомитета, за последние два года Таджикистан импортировал из России, Казахстана и Узбекистана 352 тысяч тонн минеральных удобрений на общую сумму $69 млн.

Несостоявшийся запуск

Контрольный пакет акций ОАО «Азот» в сентябре 2016 года был приобретен китайской компанией «Хэнан Чжун-Я холдинговая группа». Китайская компания обязалась вложить $360 млн, получив 50%+1 акция предприятия.

Компания обязалась достроить предприятие, оснастить его современными технологическими линиями, и начать производство продукции в начале 2018 года. Однако производственные работы так и не начались.

Глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода в прошлом году сообщил журналистам, что премьер-министр страны Кохир Расулзода поручил Госкомимуществу отменить договор в одностороннем порядке и заключить с другим инвестором, если завод не запустится до августа.

Соглашение с китайскими инвесторами было заключено в то время, когда Таджикистан по известным причинам не имел допуска к узбекскому природному газу, на котором в прежние годы работал завод. В связи с этим ожидалось, что в ходе модернизации предприятие будет переведено на уголь.

В настоящее же время Таджикистан может получить узбекский газ по льготной стоимости, и, следовательно, вопрос перевода завода на уголь отпадает. Однако предприятие для получения природного газа нуждается в полной реконструкции трубопровода от Явана до Леваканта (бывший Сарбанд), где и находится завод.

Крупнейшее предприятие по производству минеральных удобрений простаивает в Таджикистане уже несколько лет. Фото: Asia-Plus

Люди ждут своих денег

Между тем, работники «Азот» уже более трех лет не могут получить заработную плату. Отчаявшись, люди, которые не были услышаны ответственными структурами, обратились недавно к президенту страны Эмомали Рахмону.

В своем письме президенту, которое находится в распоряжении «АП», работники предприятия просили способствовать получению заработанных ими денег.

В письме говорится, что «свыше 240 отчаявшихся работников не могут получить заработную плату более трех лет. Наряду с этим они вынуждены оплачивать счёта, платить по кредитам, кормить семьи, растить и обучать детей».

Отмечается, что предприятие задолжало работникам по заработной плате более 2,5 миллионов сомони.

Согласно заключенному с китайской компанией соглашению, правительство Таджикистана берёт на себя ответственность за ранее имеющиеся долговые обязательства предприятия.

В Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом признают, что ответственность за погашение имеющейся задолженности по зарплате лежит на правительстве республики.

В Госкомитете сказали «АП», что вопрос погашения задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «Азот» находится на рассмотрении.

«По этому направлению мы работаем с инвестором (компания «Хэнан Чжун – Я», - ред.), который согласился поэтапно в ходе реализации проекта погашать задолженности по зарплате», - добавили в Госкомимуществе.

Экс-завод Фирташа

В 2001 году украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, который наладил обширные торговые связи со среднеазиатским регионом, начал инвестировать в химическую промышленность и приобрел 75% акций завода «Таджик Азот».

Еще 20% акций предприятия остались у правительства Таджикистана, а владельцем 5% акций являлся Хайрулло Саидов – сын опального предпринимателя Зайда Саидова.

После этого ЗАО СП «Таджик Азот» вошло в состав OSTCHEM Group - крупного химического холдинга, объединяющего предприятия по производству химической продукции в Украине, Таджикистане и Эстонии.

Однако с 2009 года предприятие фактически перестало функционировать из-за приостановления подачи узбекского природного газа, на котором оно работало.

В 2014 году по решению Верховного суда Таджикистана предприятие было национализировано вместе с оборудованием и другим закупленным после приватизации Дмитрием Фирташем имуществом.

Этому решению предшествовали претензии Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана к украинскому бизнесмену в незаконном приобретении акций, нецелевом использовании средств и участии в незаконной сделке по продаже оборудования.

СПРАВКА «АП»:

ОАО «Азот» (бывший Вахшский азотно-туковой завод) создано в 1967 году. Предприятие расположено в Вахшской долине Хатлонской области, городе Сарбанде (117 км от Душанбе). Общая площадь завода составляет 121 га.

Фото investcom.tj

В цехах завода работали свыше 1200 человек. Там производили карбамид, аммиак, двуокись углерода, оксиген и жидкий азот. Карбамид используется в народном хозяйстве, аммиак в производстве, двуокись углерода в легкой пищевой промышленности, оксиген в медицине, газосварке, а жидкий азот в животноводческих хозяйствах.

На заводе также имелись вспомогательные цеха по механическому ремонту, а также ремонту электрического оборудования, электроснабжения, контрольно-измерительного, автоматического, транспортного, строительно-ремонтного оборудования, централизованный отдел технического контроля и санитарная лаборатория.

Продукция завода экспортировалась в Афганистан, Иран, Туркменистан, Украину, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.

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