Медиа-группа «Азия-Плюс» объявляет набор гражданских журналистов из Хатлонской, Горно-Бадахшанской автономной областей и Раштской группы районов.
Для того, чтобы стать гражданским журналистом вам не обязательно иметь опыт работы в медиа или наличие соответствующего образования, мы ищем тех, кому не безразлично развитие общества в Таджикистане и тех, кто хочет рассказывать истории о людях и событиях в своем регионе для всей республики.
Кандидаты на позиции гражданских журналистов будут отобраны на конкурсной основе. После отбора кандидаты пройдут индивидуальное онлайн-обучение, где получат следующие навыки:
Основы журналистики;
Умение находить интересные истории;
Получение информации и многому другому.
После онлайн-обучения гражданские журналисты приступят к работе с редакцией и будут получать за каждый подготовленный материал соответствующие денежные гонорары.
Чтобы принять участие в конкурсе вам необходимо отправить на почту [email protected] свое CV в произвольной форме, несколько идей или тем будущих материалов. В теме письма необходимо указать «Гражданский журналист».
Проект проводится при поддержке Internews в рамках Центральноазиатской медиапрограммы CAMP.
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