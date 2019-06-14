Известный таджикский фольклоровед и литературовед Асадулло Суфиев скончался в Душанбе 13 июня.
О кончине Суфиева в Фейсбуке сообщил таджикский литературовед и бывший посол Таджикистана в Малайзии Музаффар Мухаммади.
Поминальная молитва по ученому пройдет 14 июня, перед пятничной молитвой в соборной мечети Шохмансурского района города Душанбе, сообщает Akhbor.com.
Профессор Суфиев считался одним из основоположников современного фольклороведения в Таджикистане. Более 60 лет своей жизни он посвятил науке и все эти годы преподавал студентам факультета таджикской филологии Таджикского национального университета.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
«Азия-Плюс» рӯзноманигорони маҳаллиро ба ҳамкорӣ даъват мекунад
Дар меҳмонхонаҳои Душанбе як ҳафтаи оянда ҷой нест
Омӯзиши таҷрибаи Бангладеш барои рушди саноати Тоҷикистон
Баррасии масъалаи дастрасии Тоҷикистон ба бандарҳои баҳрии Шри-Ланка
Ба реҷаи пурзӯри адои хизмат гузаштани сохторҳои қудратии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ба вохӯрӣ бо ҳамтоҳояш аз СҲШ ба Бишкек рафт
Духтарони рус тоҷикистониро аз ғарқшавӣ наҷот доданд
Душанбеи ғарқи гулу зебову озода сарони 10 кишварро пешвоз мегирад
Кадом роҳҳои Душанбе баста мешаванд. Харита
Дар деҳоти Тоҷикистон 37 бунгоҳи тиббӣ сохта мешавад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста