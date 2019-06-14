Узбекистан включён в список 18 стран, участвующих в программе Airbnb «Вокруг света за 80 дней». Первая неделя начинается с визита в Англию, Румынию и Узбекистан, а последняя 12-я заканчивается посещением Исландии и Англии.



Онлайн-площадка для поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, компания Airbnb, предлагает клиентам за 12 недель совершить кругосветное путешествие по примеру героев романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», сообщает uznews.uz.

Акция представляет из себя маршрут, включающий посещение 6 континентов и 18 стран. Он придуман в рамках нового направления деятельности Airbnb — «Приключения» (Adventures), которое является частью проекта Airbnb Experiences («Впечатления»), запущенного в 2016 году.



Как сообщается на сайте компании, участники путешествия познакомятся с культурой и традициями средневековой Европы, стран бывшего Советского Союза, Восточной Африки, Ближнего Востока, северной и южной Азии, южной части Тихого океана, Северной и Южной Америки и северного острова.



Путешествие начнется 1 сентября и завершится 19 ноября текущего года. Возможность забронировать тур появится 20 июня. Стоимость поездки будет начинаться от $5000. В эту цену включены расходы на проживание, питание и транспорт, однако она не учитывает цену билетов до Лондона.



В акции могут участвовать лица старше 21 года.

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