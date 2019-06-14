Наша очередная подборка всего самого интересного, что будет происходить в эти выходные в столице.
Наконец-то выходные. И, наверняка, многие еще не решили, как их провести. Если вы хотите это сделать за пределами города, то 16 июня в «Сафед дара» состоится первый в истории Таджикистана Парапланерный фестиваль "Parastui Avvalin".
Парапланеристы нашей страны и зарубежья продемонстрируют высший пилотаж. Кстати, в этот день, как обещают организаторы, все развлечения в «Сафед-дара» будут с 30% скидкой.
Если у вас возникнут проблемы с транспортировкой, вы можете забронировать трансфер по номеру телефона +992 44 601 3030.
Если же вы остаетесь в Душанбе, то и здесь вам скучать не придется. 15 июня в 15:00, в Исмаилитском центре, музыкальный коллектив "Сангу-Хок" приглашает вас послушать авторские песни на ишкашимском, шугнанском, таджикском и русском языках. Вход свободный.
В этот же день, 15 июня 2019 года состоится III Национальная встреча родителей - TAJIKMAMA FORUM 2019 под эгидой и финансовой поддержке UNICEF Tajikistan, Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA in Tajikistan), ООН Женщины в Таджикистане (UN Women Central Asia) и Бизнес Центра "Бохтар".
В рамках Форума состоятся выступления спикеров - партнёрских организаций и выступление специального гостя - социального блогера и автора четырёх бестселлеров: "Два сапога", "Попутчица" и "Апельсинки" и "Ну, мааам" - Ольги Савельевой.
А ещё, вечером вас ждёт Большой семейный фестиваль творчества "ХАФТРАНГ". Свои таланты вам представят детские вокальные, музыкальные и танцевальные коллективы столицы.
Особенностью концерта станут вокальные выступления родителей и детей на одной сцене, в рамках совместного проекта ЮНИСЕФ, TajikMama.tj и вокальной студии" Хафтранг", под управлением солистки группы "Авесто" - Тахмины Рамазановой. Подробная информация на лендинге Форума - http://tajikmama.tj/forum2019/
Пройдет фестиваль, кстати, в субботу в 17.00, в «Суруш-холле» в Vefa-центре.
Ну, и, конечно же, на выходных нужно посмотреть что-нибудь интересное. 12 июня состоялась премьера долгожданного фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл».
Люди в черном - тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, - шпион в их рядах.
Смотрите в кинотеатрах Душанбе.
Возможно, что-то из того, что произойдет в субботу и воскресенье в нашей любимой столице, мы пропустили. Поэтому, наши дорогие читатели, если у вас есть информация о мероприятиях, которые будут проходить в выходные дни в Душанбе, присылайте нам на Facebook и Viber.
Куда сходить – решать вам, но уж точно не сидите дома, ведь вокруг всегда так много интересного!
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