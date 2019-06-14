Олимпийский чемпион по метанию молота первым среди таджикских спортсменов реально может завоевать путевку в Олимпиаду в Токио.

Таджикский спортсмен, олимпийский чемпион, пятикратный чемпиона Азии по метанию молота Дилшод Назаров готовится к чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет с 26 сентября по 2 октября в Катаре, об этом сообщает пресс-центр Комитета по делам молодежи и спорта Таджикистана.

Первый этап своей подготовки к чемпионату мира с 24 июня по 1 июля Дильшод Назаров проведет в Чехии.

Назаров в августе текущего года примет участие во всемирной Универсиаде, которая состоится в итальянском Неаполе. Со 2 по 4 августа он поборется за Кубок Узбекистана в Ташкенте.

Необходимо отметить, что пока в копилке наград прославленного таджикского спортсмена не хватает золотой медали чемпионата мира.

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