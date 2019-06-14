Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня по прибытию в столицу Кыргызстана, провел встречу с президентом Афганистана Мухаммадом Ашраф Гани, который также прилетел на саммит ШОС, открывающийся в Бишкеке.

Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан заинтересован в достижения мира и согласия в Афганистане, сообщает пресс-служба президента.

Президенты заявили о необходимости налаживания тесного сотрудничества силовых структур двух государств в деле борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с развитием сотрудничества Таджикистана и Афганистана в сферах торговли, экономики, образования и культуры.

В бишкекском саммите ШОС принимают участие главы 11 государств - президенты России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана: в качестве участников саммита. Главы еще четырёх стран - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии - в качестве наблюдателей.

В повестку саммита ШОС включено около двух десятков вопросов, в том числе о создании Банка ШОС и совместного противодействия современным вызовам и угрозам.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.