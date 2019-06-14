Стал известен календарь игр международного футбольного турнира «Hero Interсontinental Cup 2019», который пройдет с 7 по 19 июля в индийском городе Ахмадабад с участием национальных сборных Таджикистана, Сирии, КНДР и Индии.
Свой дебютный матч на турнире в Ахмадабаде сборная Таджикистана проведет против хозяев – сборной Индии. Эта встреча состоится 7 июля. Во втором туре подопечные Усмона Тошева сразятся со сборной КНДР. А в заключительном туре группового этапа 15 июля национальная команда Таджикистана сыграет со сборной Сирии, сообщает официальный сайт ФФТ.
Турнир в Индии пройдет по круговой системе в один круг, где каждая команда сыграет с каждой. Затем по итогам группового этапа две лучшие команды встретятся в финале, который пройдет 19 июля. Все матчи пройдут на стадионе «ЕКА Arena» Ахмадабаде и будут начинаться в 20:00 часов по местному времени (19:30 – по душанбинскому).
Участие на турнире «Hero Interсontinental Cup 2019» для национальной сборной Таджикистана станет одним из этапов подготовки ко второму раунду отборочного турнира чемпионата мира-2022, который стартует в сентябре.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
«Азия-Плюс» рӯзноманигорони маҳаллиро ба ҳамкорӣ даъват мекунад
Дар меҳмонхонаҳои Душанбе як ҳафтаи оянда ҷой нест
Омӯзиши таҷрибаи Бангладеш барои рушди саноати Тоҷикистон
Баррасии масъалаи дастрасии Тоҷикистон ба бандарҳои баҳрии Шри-Ланка
Ба реҷаи пурзӯри адои хизмат гузаштани сохторҳои қудратии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон ба вохӯрӣ бо ҳамтоҳояш аз СҲШ ба Бишкек рафт
Духтарони рус тоҷикистониро аз ғарқшавӣ наҷот доданд
Душанбеи ғарқи гулу зебову озода сарони 10 кишварро пешвоз мегирад
Кадом роҳҳои Душанбе баста мешаванд. Харита
Дар деҳоти Тоҷикистон 37 бунгоҳи тиббӣ сохта мешавад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста