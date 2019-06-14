Сотрудники правоохранительных органов и силовых структур Таджикистана с сегодняшнего дня переведены на усиленный вариант несения службы. Эта мера связана с проведением в Душанбе пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА).

В Душанбе будут предприняты усиленные меры безопасности. Для этого из регионов в столицу переброшены дополнительные силы и средства, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства республики.

Начиная с пятницы и до 16 июня усиленные наряды силовиков будут постоянно патрулировать места скопления людей, улицы, парки, правительственный, парламентский квартал Таджикистана.

Вдоль дорог, по которым будут передвигаться кортежи высокопоставленных гостей саммита, для оцепления движения транспорта будут выставлены так называемые «живые цепи» из сотрудников силового блока.

Завтра, 15 июня, в Душанбе состоится саммит СМВДА, в котором примут участие президенты Таджикистана, России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Бангладеш, Турции и Шри-Ланки, а также глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла.

Сегодня высокопоставленные гости начнут прибывать в Душанбе, в связи с чем столичные дороги будут перекрыты.

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