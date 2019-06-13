За участие в несанкционированных митингах в день выборов президента Казахстана к административной ответственности привлечены 957 человек, сообщает Медуза.

По данным генпрокуратуры Казахстана, 670 человек были арестованы, 115 выписаны штрафы, еще 172 предупреждены.

12:56 11 июн

Казахстанцам не все равно. Как прошли выборы в Казахстане?

«Генеральная прокуратура неоднократно разъясняла недопустимость организации незаконных митингов. Но, поддавшись на провокации, отдельные лица в столице и других городах вышли на протесты», — заявил начальник службы по защите общественных интересов ведомства Сапарбек Нурпеисов.

Внеочередные выборы президента Казахстана, состоявшиеся 9 июня, были назначены после того, как Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы государства около 30 лет, в марте 2019 года ушел в отставку.

В день голосования на улицы столицы Казахстана вышли представители оппозиции, призывавшие к бойкоту выборов. Сообщалось, что полиция задержала более 500 человек.

По итогам выборов победу одержал преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.

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