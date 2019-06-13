Инженеры компании МегаФон Таджикистан ввели в эксплуатацию базовые станции формата 4G в районе Яван Хатлонской области. Оператор первым запустил высокоскоростной 4G-интернет на территории района.
Новые базовые станции четвертого поколения полностью покрывают районный центр. Это позволяет всем местным жителям – а их более 33 тысяч человек – пользоваться не только голосовой связью, но и мобильным интернетом на средних скоростях порядка 10-15 Мегабит в секунду. В любой точке поселка Яван можно за считанные секунды открывать сайты, общаться и обмениваться фотографиями в соцсетях, слушать музыку онлайн или смотреть на смартфонах видео. Главное, чтобы мобильное устройство абонента поддерживало технологию 4G/LTE – сейчас это может большинство гаджетов, выпускаемых всеми ведущими производителями.
«МегаФон Таджикистан не случайно имеет репутацию оператора новых цифровых возможностей. При абсолютно такой же абонентской плате наши абоненты в Яване «ускорились» почти в десять раз по сравнению с интернетом 3G. А это – возможность быстро загружать рабочие файлы и просматривать почту, смотреть любимые фильмы – например, в нашем приложении для киноманов «Арбуз ТВ», оперативно получать во Всемирной сети любую нужную информацию. Даже в районах наши абоненты становятся «цифровыми» – то есть могут использовать интернет так же, как жители столицы», – комментирует Маджид САЙТАСАНОВ, директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Хатлонской области.
Узнать реальную скорость мобильного интернета в конкретном месте абоненты компании могут с помощью бесплатного приложения SpeedTest. Теперь при его использовании на сервере Megafon Tajikistan трафик из подключенного пакета не расходуется. Как отмечают представители оператора, такие замеры дополняют информацию, получаемую инженерами МегаФон Таджикистан в ходе планового тестирования качества связи, и помогают скорректировать ход дальнейших работ по развитию сети.
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