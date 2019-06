Ежегодно по квотам КНР более 350 абитуриентов из Таджикистана едут в Поднебесную получать высшее образование. Накануне государственного визита председателя Китая Си Цзиньпин в Таджикистан (14-15 июня) мы побеседовали с тремя успешными таджикскими студентами и выпускниками этих вузов. Они рассказали, как можно поступить в китайский университет.

По данным Минобразования Таджикистана, в настоящее время в КНР обучаются более 3-х тысяч таджикских студентов. А в 2018-2019 учебном году Китай выделил до 350 квот для обучения граждан Таджикистана в китайских учебных заведениях. Таджикские студенты обучаются в китайских вузах по таким ступеням образования, как бакалавр, магистратура и аспирантура (PH.D).

Фарзона Нурова, аспирант Shanghai Normal university:

- Учеба в китайских вузах во многом отличается от наших. Ну, во-первых, качество образования намного лучше, во-вторых, здесь вообще нет коррупции и это мотивирует и даже заставляет тебя надеяться только на свои силы, поэтому ты то и делаешь, что учишься, учишься и ещё раз учишься. А самое главное, здесь каждый студент равен по правам и возможностям, здесь созданы все условия для раскрытия потенциала каждого.

Чтобы стать студентом китайского вуза, необходимо собрать пакет необходимых документов: справки о несудимости, об отсутствии СПИДа на английском языке, аттестат об окончании средней школы, диплом (если вы планируете подать в магистратуру или аспирантуру), копии заграничного и внутреннего паспортов, две характеристики на китайском языке, план учебы, сертификат Hskk среднего уровня, грамоты, которые имеются, подготовить специальную анкету.

Эти документы необходимо подавать в Институт Конфуция при Таджикском национальном университете в конце весны. Если ваши документы, грамоты, награды впечатлят, то в течение 10 дней вам дадут знать о дате экзаменов.

Но к экзаменам нужно готовиться уже с февраля месяца и готовиться к ним нужно достаточно серьёзно. Порядок экзаменов очень сложный и длительный, и за каждым абитуриентом строго наблюдают, чтобы он не использовал шпаргалки. Отбор абитуриентов проходит в Посольстве Китая в Душанбе, но решающее слово, конечно же, за Институтом Конфуция при ТНУ, потому что именно институт оценивает возможности абитуриентов.

Если вы прошли по результатам экзаменов на обучение в КНР, то, поверьте, вам очень повезло, потому что учеба здесь делает человека целеустремленным и развивает лидерские качества, что очень необходимо при трудоустройстве. Кроме того, в тебе вырабатываются качества пунктуальности, потому что здесь все строится на этом.

Но не всё так просто в китайских вузах. Первое время очень сложно привыкать к китайской речи, но главное не бояться работать над собой и не комплексовать из-за языкового барьера.

В Китае самыми популярными направлениями являются: международное отношение и Sosial Work и их здесь фундаментально преподают.

Эхсон Тоиров, выпускник языковых курсов Джуньшанского университета Сунь Ятсена:

- Если вы решили, что хотите поступить в китайский вуз, то лучше всего связаться с ВУЗом напрямую. После оформления всех документов, нужно сканировать их и отправить на усмотрение этого заведения.

Сроки подачи документов начинаются в феврале-марте, а крайний срок для подачи приходится на июнь. Уже в июле абитуриенты получают ответ от университета и могут приступить к оформлению студенческой визы. Документы лучше отправлять заранее.

А с весеннего семестра период подачи документов начинается в октябре и заканчивается в январе. Абитуриенты получают ответ от университета в конце января и начинают обучение в конце февраля или начале марта.

Экзамены проходят в посольстве Китая в Душанбе. Они проходят как в устной, так и в письменной форме. Если вы хотите поступить на языковые курсы - начальный этап, то вы не будете сдавать экзамен, так как вы ещё не знаете язык. А если сразу на специальность, то нужно сдавать экзамен HSK на уровень знания китайского, который проводится в том же университете. Отбор абитуриентов в зарубежных странах осуществляется с использованием электронной формы сбора документов.

Кстати ответ о том, прошли вы в вуз или нет, приходит из самого университета - с приглашением. В пакете имеется карта и точный адрес вуза.

На сегодняшний день в высших учебных заведениях КНР готовят специалистов более чем по 800 направлениям. Особое внимание уделяется развитию технологий и науки, то есть, технические специальности очень востребованы. В целом, по точным наукам студенты китайских вузов показывают самые высокие результаты

В плане образования Китай является очень перспективным направлением. Университеты входят в список самых лучших ВУЗов в мире. Они очень большие: универ, как посёлок. Здесь есть все: библиотека, банк, спортзалы, сады, развлекательные центры, стадионы, "китайский уголок" - место, где студенты общаются.

В Китае наличие студентов из других стран является вопросом престижа, и каждый университет стремится привлечь максимальное количество иностранцев.

Чтобы повысить интерес к поступлению в вузы КНР, зарубежным студентам дают возможность получить стипендии, позволяющие покрывать значительную часть затрат во время проживания в Китае.

После годичного обучения студенты сдают языковой экзамен HSK, без чего дальнейшее обучение невозможно. Те, кто сдал экзамен успешно, имеют право выбора направления для последующей учебы. Осваивать выбранную специальность придется уже вместе с китайскими студентами, и занимает это три (бакалавриат) или четыре (магистратура) года.

Я в течение 2-х лет изучал китайский язык в Университете Джуншан, который находится в провинции Гунгдонг, города Гунгджоу. Это место, где студент чувствует себя свободным и уверенным, хотя там намного труднее учиться.

Университет Чжуншань ru.lovepik.com

Кстати вот еще плюс учебы в Китае - здесь вы выучите не только китайский, но и английский язык. Причем вы его выучите легко без напрягов, параллельно. Хочешь, не хочешь, в языковую среду погрузишься. И наконец, с вами вместе будут учиться другие иностранные студенты со всего света. И с ними вы будете говорить на английском. По крайней мере, поначалу.

В моем университете доступны практически все направления, но самыми распространенными являются: международное отношение, международная экономика и торговля, китайский язык и литература, инженерия, медицина, туристический менеджмент, маркетинг, финансы, экономика.

Бехруз Рахмонов, студент Дальянского университета международных языков:

- Я являюсь студентом 1-го курса факультета международных отношений Дальянского университета международных языков. Об учёбе в Китае и изучении традиций этого народа, я, наверное, мечтал с самого раннего возраста. Поэтому уже с 7 класса всерьёз начал изучать китайский язык в Центре Конфуция при Таджикском национальном университете. И я очень благодарен своему отцу, который не жалел ни сил, ни времени, каждый день привозил меня в центр и до последней минуты наших занятий, ждал меня за дверями. Конечно, было сложно, но поддержка отца вдохновляла меня еще лучше учиться.

За 3 года мне удалось неплохо выучить китайский и подготовиться к экзаменам, у меня был сертификат 4-го уровня на знание языка. Экзамены мы сдавали в посольстве Китая. По сути надо было выбрать 3 китайских вуза при сдаче экзаменов, и я выбрал – Дальянский университет, Пекинский и Сианьский. Мне ответили сразу из трех вузов, но я выбрал Дальянский. Я решил еще один год заниматься изучением китайского языка, потому что отдельных групп для иностранных студентов там не было. И вот уже с 2018-2019 учебного года я являюсь студентом 1-го курса.

Даляньский университет иностранных языков Smapse.ru

В Дальянском университете международных языков созданы все необходимые условия для иностранных студентов. В этом университете, если я не ошибаюсь, обучаются 13 студентов из Таджикистана. Очень много возможностей для развития других потенциалов: вы можете заниматься также профессиональной музыкой, спортом и изобразительным искусством. Китайские педагоги уделяют большое внимание иностранным студентам и их развитию. Если задаешь вопрос, то он начинает объяснять сразу несколькими способами и многочисленными примерами, чтобы студент всесторонне оценивал ситуацию.

В свободное время я занимаюсь профессиональным спортом - бадминтоном, который в Китае является одним из престижных видов спорта. Здесь очень часто проходят различного рода спартакиады, и в прошлом году я на одном из таких мероприятий занял первое место с моим пакистанским другом. Мы получили очень хорошие подарки.

Кроме того, ежегодно между иностранными студентами проходит конкурс на знание китайского языка. В прошлом году я занял 2-е место, а в этом году постарался, поработал над собой и занял 1-е.

Полезная информация:

Для поступления в большинство китайских университетов достаточно аттестата о среднем образовании. По идее, абитуриенту, поступающему в китайский университет, хорошо хотя бы немного знать китайский язык. Но его можно выучить и на месте.

Языковые курсы для иностранных студентов длятся от 1 месяца до 2-х лет.

Документы в китайский вуз оформляются в феврале-марте, но до этого времени надо успеть отослать туда письма и получить ответ.

Заявление о поступлении на программу лучше подавать в январе. Для того, чтобы связаться с китайскими вузами вы можете обратиться в Институт Конфуция при ТНУ и пройти там подготовительные курсы или самостоятельно обратиться в вузы, в которые хотите поступить.

В настоящее время лучшими вузами КНР являются:

Пекинский Университет (PEKING UNIVERSITY)

gce-conference.org.jpg

Его структура включает в себя 30 колледжей и 12 факультетов. Ведется обучение по 93 бакалаврским, 199 магистерским и 173 докторантским специальностям. При университете действует 216 исследовательских институтов, два инженерных научных центра имеют статус общенациональных.

Университет Цинхуа (TSINGHUA UNIVERSITY)

scholarshipplanet.info.jpg

В университете обучаются 31000 студентов и 17 000 аспирантов, так же он участвует в международном сотрудничестве и обмене студентов. Среди выпускников немало выдающихся ученых, видных государственных деятелей и преуспевающих предпринимателей.

Университет Фудань (FUDAN UNIVERSITY)

zh.wikipedia.org.jpg

Университет состоит из 17 институтов и 69 факультетов. Ведется обучение по 73 бакалаврским специальностям, 156 магистерским и 201 докторской специальностям. Также, в состав университета входят 7 исследовательских центров социальных наук, 9 исследовательских центров фундаментальных наук. Университет реализует около 40 государственных программ Министерства образования КНР.

Научно-технический университет Китая (UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA)

wikipedia.org.jpg

Университет подчиняется непосредственно Минобразования КНР. В мае 1997 года, университет одним из первых вошел в государственную программу “211”, которая была направлена на создание в 21 веке 100 известных по всему миру китайских вузов. Университет уделяет первостепенное внимание межвузовскому сотрудничеству и установил тесные связи более чем с 90 известными вузами и исследовательскими учреждениями разных стран мира.

Шанхайский университет Цзяо Тун (SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY)

wikipedia.org.jpg

Более ста известных деятелей науки, включая трех Нобелевских лауреатов, являются научными консультантами университета. Число выпускников превысило 100 000 человек, среди которых Цзян Цзэмиинь, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая с 1989 по 2002.

Нанкинский университет (NANJING UNIVERSITY)

researchgate.net.jpg

Дважды Нанкинский университет был лучшим в международных соревнованиях по английскому языку в Лондоне. Так же он приглашен участвовать в международном эксперименте по изучению альфа-магнитного спектрометра на Международной космической станции. Это первый случай участия китайского учебного заведения в столь серьёзном международном проекте.

Пекинский педагогический университет (BEIJING NORMAL UNIVERSITY)

Университет является первым в истории Китая высшим учебным заведением, главной задачей которого стала подготовка высококвалифицированных преподавателей и учителей. Преподаватели и ученые вуза вносят важный вклад в исследования в области теоретической физики, теории вероятности, природопользования, научной эволюции, особенно в учения об экологии и биологических науках. В ППУ учатся 2000 учащихся, приехавших более чем 50 разных стран мира.

