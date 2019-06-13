В соответствии со стратегической целью Таджикистана по обеспечению энергетической безопасности и эффективности, JICA поддерживает продвижение возобновляемой энергии и энергосбережения, а также снижение вредных выбросов путем предоставления системы производства солнечной электроэнергии (фотоэлектрической системы).

11 июня 2019 года в городском родильном доме № 1 г. Душанбе состоялась церемония передачи фотоэлектрической системы, предоставленной больнице в рамках грантовой помощи JICA «Проект по внедрению чистой энергии с помощью системы солнечного производства электроэнергии».

В церемонии приняли участие первый замминистра здравоохранения и соцзащиты республики СаидаУмарзода, посол Японии в Таджикистане Хаджиме Китаока, глава представительства JICA в Таджикистане Хидеки Танабе и др.

С момента запуска проекта в 2010 году фотоэлектрические системы были установлены в трех больницах города Душанбе: в Национальном медицинском центре (120 кВт), Научно-исследовательском институте акушерства, гинекологии и перинатологии (40 кВт) и городском родильном доме №1 города Душанбе (30 кВт).

Системы легко обслуживаются и позволяют сократить закупку электроэнергии в коммунальной сети, что способствует снижению затрат медучреждений на электроэнергию на 6-17%.

Саида Умарзода поблагодарила посольство Японии и JICA за их значительный вклад в развитие сектора здравоохранения в Таджикистане и подчеркнула, что все оборудование будет аккуратно и бережно использоваться и обслуживаться.

Хаджиме Китаока подчеркнул важность правильного использования и контроля оборудования для увеличения их жизненного цикла. Он также отметил, что Таджикистан обладает огромными запасами солнечной энергии, и совместная работа двух стран в этом направлении сделает возобновляемые источники энергии более устойчивыми и доминирующими.

Фото JICA

В преддверии церемонии, были проведены ряд семинаров и тренингов для инженеров и старшего руководства целевых больниц для обеспечения надлежащего функционирования и обслуживания фотоэлектрической системы.

Во время семинара, проведенного 6 июня 2019 года в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, японские специалисты из известной японской компании «Кйосера», которая занимается производством солнечных батарей, поставляемых в Таджикистан, дали исчерпывающий обзор фотоэлектрической системы и ноу-хау ее обслуживания.

JICA намерено и в дальнейшем оказывать поддержку Таджикистану в достижении энергетической безопасности путем диверсификации источников выработки энергии и продвижения чистой энергии.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.

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