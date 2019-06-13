Таджикистан импортировал за пять месяцев этого года 206 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 21 тысяч тонн больше по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщили «АП» в Антимонопольной службе при правительстве РТ.
Около 85% в общем объеме импортированных нефтепродуктов составили бензин и дизельное топливо (около 75 тысяч тонн и почти 100 тысяч тонн соответственно).
По словам источника, одна тонна бензина, в среднем, поставщикам обошлась в $547, а дизельного топлива - $645.
«Нефтепродукты ввозились в республику более 100 субъектами, из которых 56 занимаются поставками на регулярной основе», - сказали в антимонопольном ведомстве.
Главным поставщиком является компания «Газпромнефть - Таджикистан», на долю которой приходится около 45% поставок бензина и почти половина поставок дизельного топлива.
Нефтепродукты, в основном, поставлялись в республику из России – 87%. Также в сравнительно незначительных объемах горюче-смазочные материалы импортировались из Узбекистана, Туркменистана и других стран.
Льготные нефтепродукты
Таджикистан получает российские нефтепродукты на беспошлинной основе. Соответствующее соглашение между двумя странами было подписано в феврале 2013 года.
Речь идет о беспошлинном предоставлении Таджикистану, в частности, бензина, дизельного топлива, авиационного топлива, мазута, битума, сжиженных углеводородных газов, кокса нефтяного.
Весной этого года во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву в соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов были внесены поправки, согласно которым Таджикистан должен ежегодно до сентября определяться и предоставлять России запрашиваемый объем нефтепродуктов.
Компетентные органы двух стран до 1 октября согласовывают объемы внутреннего потребления в Таджикистане на следующий год и подписывают индикативные балансы.
Кроме того, ежегодно до 15 ноября российская сторона должна получать информацию о выполнении индикативных балансов за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.
Недобираем
Таджикистан ежегодно запрашивает у России до 1 миллиона тонн нефтепродуктов, которые предоставляются на льготных условиях. Однако практически республика не добирает даже половину этого объема.
Так, согласно официальным статистическим данным, в прошлом году республика импортировала всего около 500 тысяч тонн нефтепродуктов.
Более 90% топлива поступило из России.
По условиям заключенного соглашения, если Таджикистан не сможет импортировать определенный на текущий год объем льготных нефтепродуктов, его могут сократить в следующем году.
В ежегодно согласуемом сторонами индикативном балансе обычно более 35% составляет бензин, 25% - дизельного топлива, 10% - авиационного топлива. Оставшиеся около 40% приходятся на другие нефтепродукты.
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