Очередной нефтеперерабатывающий завод планируется строить недалеко от Душанбе, в районе Рудаки.
Предложение компании «Хасан и К» о привлечении необходимых для возведения завода прямых инвестиций опубликовано Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом республики.
«Реализуемый проект направлен на создание НПЗ, мощностью 27000 тонн, который поможет стране обеспечить внутренний рынок относительно дешевыми нефтепродуктами», - говорится в резюме инвестиционного проекта.
В частности, на заводе планируется производить бензин, дизельное топливо и мазут.
Отмечается, что часть финансирования будет направлена на укрепление инфраструктуры компании.
«Реализация проекта предполагает приобретение основного оборудования в пределах стран региона, что, безусловно, влияет на укрепление связей между странами и их интеграцию в области технологий», - подчеркивается в резюме.
В нем говорится, что общая стоимость проекта составляет $17 млн. Компания на реализацию проекта выделяет за счет собственных средств $7 млн.
Отмечается, что срок реализации проекта составляет 1 год, а срок его окупаемости – 10 лет.
ЗАО «Хасан и К» занимается переработкой нефти, добываемой на месторождения Биштинчак (Бальджуван, юг Таджикистана). Балджуванский завод мощностью 12 тысяч тонн нефти в год был построен еще в 1995 году.
В 2013 году эта компания совместно с иранскими инвесторами построила в районе Рудаки НПЗ, мощностью 85 тысяч тонн в год.
Через год компания «Хасан и К» и китайская Dong Ying heli Investment and Development Co. Ltd создали совместное предприятие «ТК-oil», которое приступило к строительству крупного НПЗ в Дангаре.
Хотя строительство завода, мощностью 1,2 млн тонн в год, завершилось пару лет назад, его запуск откладывался уже несколько раз. Представители Свободной экономической зоны «Дангара», где и построен НПЗ, связывали перенос запуска завода с «некоторыми нерешенными вопросами».
За последние десятилетия в разных частях Таджикистана построили несколько малых нефтеперерабатывающих заводов.
В частности, такие мощности возвели в Канибадаме, Исфаре, Шахринаве, в Хатлонской области, а также в столице. Однако многие из этих предприятий так и не заработали.
В 2018 году в Таджикистане было произведено чуть более 18 тысяч тонн бензина и дизельного топлива, а добыча нефти составила всего около 24 тысяч тонн.
Годовые потребности страны в нефтепродуктах на данный момент оцениваются соответствующими ведомствами в 700 тысяч тонн.
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